Небензя спел в ООН песни военных летИзвестия вчера в 14:37

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк». Выступление было импровизацией.

Небензя спел в ООН песни военных лет

Политика Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.

Армия и оружие На Западе рассказали о лидерстве России в «войне GPS» В зоне конфликта у берегов Сирии идет «война GPS», в которой стороны пытаются навредить системе геолокации врага, и Россия в этом вопросе преуспевает, пишет Le Monde.

Шоу-бизнес Русскими эскортницами в Дубае возмутилась ведущая «Дома-2» Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что была неприятно удивлена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.

Политика Слепаков ответил критикам в Госдуме, недовольным шутками Comedy Club про депутатов Российский юморист Семен Слепаков отреагировал на слова депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова об «отвратительных» шутках в передачах Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.

Единоборства Александр Шлеменко нокаутировал Вискарди Андраде в третьем раунде Во втором раунде Шлеменко целиком контролировал бой, Андраде же в основном защищался. В третьем раунде бой стал еще более односторонним.

Единоборства Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина Головкин победил за счет нокдауна в первой половине боя, но все равно многие эксперты были склонны считать, что поединок получился ничейным.

Экономика Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Политика Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

Культура Владимир Путин наградил орденами работников культуры Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.

Политика Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.

Шоу-бизнес Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни Знаменитая актриса и певица Лариса Долина недавно впервые вышла в свет после болезни, посетив шоу в честь Первомая в Армении.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Политика В Раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 4 мая рассказал, что объединяет россиян и украинцев.

Армия и оружие В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа 31 марта израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.

Религия Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.

Происшествия В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Общество Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Интернет В браузере Firefox отключились все расширения У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Энергетика Автотопливо на АЗС в Белоруссии с 5 мая подорожает еще на 1 коп "В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 5 мая 2019 года увеличиваются на 1 копейку", — говорится в сообщении.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.

Единоборства Серроне вызвал на бой Макгрегора Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.