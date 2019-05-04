Музыка

Небензя спел в ООН песни военных летИзвестия вчера в 14:37

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк». Выступление было импровизацией.
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Василий Небензя спел в ООН и напомнил всему миру о «непобедимом русском оружии»

Комсомольская правда01:33

Небензя спел «Песни Победы» в ООН

РИА Новостивчера в 15:19

Небензя в ООН спел песню «На побывку едет молодой моряк»

RT на русскомвчера в 14:42

Небензя спел на премьере фильма «Песни Победы» в ООН

ТАССвчера в 15:54

Небензя спел в ООН песни военных лет

Известиявчера в 14:37

Небензя спел в ООН

Газета.Ruвчера в 14:23

Постпред России спел в ООН песню о моряке

Говорит Москвавчера в 14:44
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Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

На Западе рассказали о лидерстве России в «войне GPS»

В зоне конфликта у берегов Сирии идет «война GPS», в которой стороны пытаются навредить системе геолокации врага, и Россия в этом вопросе преуспевает, пишет Le Monde.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Русскими эскортницами в Дубае возмутилась ведущая «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что была неприятно удивлена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Слепаков ответил критикам в Госдуме, недовольным шутками Comedy Club про депутатов

Российский юморист Семен Слепаков отреагировал на слова депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова об «отвратительных» шутках в передачах Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено 03 мая в 22:33
Единоборства

Александр Шлеменко нокаутировал Вискарди Андраде в третьем раунде

Во втором раунде Шлеменко целиком контролировал бой, Андраде же в основном защищался. В третьем раунде бой стал еще более односторонним.
Обновлено вчера в 12:50
Единоборства

Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина

Головкин победил за счет нокдауна в первой половине боя, но все равно многие эксперты были склонны считать, что поединок получился ничейным.
Обновлено 03 мая в 07:34
Происшествия

Избили заступившегося за женщину подростка в Москве

Обновлено в 02:04
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Обновлено вчера в 17:45
Культура

Владимир Путин наградил орденами работников культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни

Знаменитая актриса и певица Лариса Долина недавно впервые вышла в свет после болезни, посетив шоу в честь Первомая в Армении.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном миллионера в Лас-Вегасе

31-летняя Катя Жужа оформила отношения с 24-летним автогонщиком Артемом Маркеловым.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

В Раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 4 мая рассказал, что объединяет россиян и украинцев.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие

В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

31 марта израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.
Обновлено вчера в 05:18
Религия

Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха

Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено вчера в 16:40
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол

Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России

Обновлено вчера в 16:27
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено вчера в 13:53
Интернет

В браузере Firefox отключились все расширения

У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено вчера в 06:25
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Энергетика

Автотопливо на АЗС в Белоруссии с 5 мая подорожает еще на 1 коп

"В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 5 мая 2019 года увеличиваются на 1 копейку", — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:42
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура

Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье

Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено вчера в 03:01
Единоборства

Серроне вызвал на бой Макгрегора

Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:35
Политика

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:32
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