Небензя сообщил о подаренном Лавровым сотруднице ООН рисункеРБК 12:06

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что глава российского МИД Сергей Лавров недавно подарил одной из сотрудниц всемирной организации свой рисунок.

с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил одной из сотрудниц секретариата ООН свой рисунок. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Кино «Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.

Общество В российские города могут вернуть палатки и ларьки На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.

Космос Российский спутник заметил неизвестный науке световой взрыв Установленный на российском спутнике «Ломоносов» ультрафиолетовый телескоп обнаружил в земной атмосфере мощные световые «взрывы» неизвестной природы.

Общество Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин "По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.

Происшествия Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля.

Происшествия Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео Падение светящегося небесного объекта сняли на видео жители Венесуэлы. Запись доступна для просмотра на сайте YouTube.

Общество Тигра Амура передадут администрации Приморья Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья.

Общество В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.

Происшествия На «Маршах материнского гнева» прошли задержания В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Экономика Банки предложили рецепт от зарплатного рабства В банках из топ-40 «Известиям» рассказали, что решением может стать запущенная 28 января система быстрых платежей Центробанка.

Общество В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.

Здоровье 50% жителей РФ считают эвтаназию допустимой для тяжелобольных людей По результатам проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросом, 50% россиян считают, что нужно разрешить проведение эвтаназии неизлечимо и тяжело больным людям.

Политика Саакашвили придумал, как мирно сменить власть в Грузии На встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию.

Кино Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора» Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.

Экономика Россиянам предсказали рост цен на авиабилеты В декабре стало известно, что в начале 2019 года стоимость авиабилетов увеличится минимум на 5-7 процентов.

Общество Семь российских регионов отключают от аналогового вещания С 11 февраля аналоговый сигнал отключают в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.

Происшествия Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».

Общество Названы российские регионы с самым доступным бензином Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.

Здоровье Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Политика Фото лысого Трампа без загара выложили в сеть Пользователь Twitter под ником Stone Cold представил президента США Дональда Трампа в «естественном» виде: без загара и пересаженных волос.

Общество Сильнейшие снегопады обрушатся на Москву На столицу обрушится сильнейший снегопад, а из-за резкой смены температур ближе к ночи на дорогах ожидается гололёд.