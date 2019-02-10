Политика
Небензя сообщил о подаренном Лавровым сотруднице ООН рисункеРБК 12:06
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил одной из сотрудниц секретариата ООН свой рисунок. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
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Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что глава российского МИД Сергей Лавров недавно подарил одной из сотрудниц всемирной организации свой рисунок.ТАСС10:25
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Небензя рассказал о подаренном Лавровым сотруднице ООН геометрическом рисунке
Московский Комсомолец13:09
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Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
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На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 19:46
Космос
Российский спутник заметил неизвестный науке световой взрыв
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Обновлено в 20:27
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Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву
Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля.
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Происшествия
Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео
Падение светящегося небесного объекта сняли на видео жители Венесуэлы. Запись доступна для просмотра на сайте YouTube.
Обновлено в 17:25
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Лидеру Soundgarden Крису Корнеллу посмертно присуждена Grammy
Обновлено в 19:04
Музыка
В Лос-Анджелесе пройдет церемония «Грэмми»
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Тигра Амура передадут администрации Приморья
Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья.
Обновлено в 19:53
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В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.
Обновлено в 09:07
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На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Экономика
Банки предложили рецепт от зарплатного рабства
В банках из топ-40 «Известиям» рассказали, что решением может стать запущенная 28 января система быстрых платежей Центробанка.
Обновлено в 18:23
Общество
В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Здоровье
50% жителей РФ считают эвтаназию допустимой для тяжелобольных людей
По результатам проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросом, 50% россиян считают, что нужно разрешить проведение эвтаназии неизлечимо и тяжело больным людям.
Обновлено в 18:01
Политика
Саакашвили придумал, как мирно сменить власть в Грузии
На встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию.
Обновлено в 16:56
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
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Россиянам предсказали рост цен на авиабилеты
В декабре стало известно, что в начале 2019 года стоимость авиабилетов увеличится минимум на 5-7 процентов.
Обновлено в 20:09
Общество
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С 11 февраля аналоговый сигнал отключают в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром
По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
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Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
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Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
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Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
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Фото лысого Трампа без загара выложили в сеть
Пользователь Twitter под ником Stone Cold представил президента США Дональда Трампа в «естественном» виде: без загара и пересаженных волос.
Обновлено в 17:25
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Сильнейшие снегопады обрушатся на Москву
На столицу обрушится сильнейший снегопад, а из-за резкой смены температур ближе к ночи на дорогах ожидается гололёд.
Обновлено в 16:53
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Наука
В Западной Сахаре археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации
Объекты выявили при изучении снимков со спутника Ученые из Университета Восточной Англии обнаружили в Западной Сахаре сооружения, принадлежавшие неизвестной цивилизации.
Обновлено в 04:33
Музыка
Россиянка может представить Украину на «Евровидении»
Обновлено в 11:34