Политика

Небензя сообщил о подаренном Лавровым сотруднице ООН рисункеРБК 12:06

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил одной из сотрудниц секретариата ООН свой рисунок. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Небензя рассказал про необычный подарок Лаврова сотруднице секретариата ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что глава российского МИД Сергей Лавров недавно подарил одной из сотрудниц всемирной организации свой рисунок.
ТАСС10:25

Подробнее о событии

Лавров подарил сотруднице ООН собственный рисунок

РЕН ТВ12:18

Небензя рассказал про необычный подарок Лаврова сотруднице секретариата ООН

ТАСС10:25

Лавров подарил секретарше свой рисунок

ТВ Центр11:08

Лавров подарил свой рисунок сотруднице ООН

News.ru10:57

Случай с подарком Лаврова: секретарша напугала Небензю

Вести.Ru10:57

Какой необычный подарок Лавров сделал секретарше

Газета.Ru10:36

Небензя сообщил о подаренном Лавровым сотруднице ООН рисунке

РБК12:06
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:47, Ашберн
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Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

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Происшествия

Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром

По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцемдорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
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Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
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В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв

Обновлено в 11:16
Футбол

Головин получил травму в матче за «Монако»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита

На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
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Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник школьнице

Обновлено в 09:17
Общество

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей в поселки

Режим ЧС введен с 9 февраля на архипелаге Новая Земля, входящем в состав Архангельской области, из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Рогозин объяснил причину неудачных запусков российских ракет

Обновлено в 10:15
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Общество

Жители Сибая встали на митинг против «бездействия властей»

В соцсетях, появилось видео, на котором десятки сибайцев столпились на одной из улиц города в митинг против администрации города.
Обновлено в 09:35
Здоровье

Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов

Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Политика

В Белом доме не исключили нового шатдауна к 15 февраля

В Белом доме не исключили возможности новой приостановки работы правительства к 15 февраля в случае, если конгресс не придёт к согласию по вопросу финансирования строительства стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 12:09
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Авто

Названы самые удобные автомобили на рынке России

Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Москву из Ирака доставят 27 российских детей

Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Общество

Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн

Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн), передает CTV News.
Обновлено в 12:15
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Mac Lethal установил мировой рекорд по скорости читки рэпа

Обновлено в 02:12
Происшествия

Глава киевской полиции извинился за фразу «Ложись, Бандера»

Глава киевской полиции Андрей Крищенко принес публичные извинения за одного из подчиненных, который во время субботней стычки с радикалами выкрикнул: «Ложись, Бандера!».
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Испании официанта заподозрили в жестоком убийстве русской девушки

Обновлено в 05:33
Происшествия

Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Минске

Самолет авиаперевозчика Air Astana в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке Белфаста

Сломанная ветвь дерева помогла как минимум двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста, Северная Ирландия.
Обновлено в 10:05
Кино

Дядя Федор влюбится в новой серии «Возвращения в Простоквашино»

Один из главных героев «Возвращения в Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседскую девочку Олю в новом эпизоде мультфильма, рассказали в «Союзмультфильме».
Обновлено в 02:05
Спорт

Спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде перенесены

Обновлено 08 февраля в 21:05
Религия

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Общество

Мэрия Парижа подала в суд на сервис Airbnb

Мэрия Парижа подала в суд на сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb за нарушение законодательства о сдаче квартир.
Обновлено в 07:43
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