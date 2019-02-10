Политика

Небензя сообщил о подаренном Лавровым сотруднице ООН рисункеРБК 12:06

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил одной из сотрудниц секретариата ООН свой рисунок. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Небензя рассказал про необычный подарок Лаврова сотруднице секретариата ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что глава российского МИД Сергей Лавров недавно подарил одной из сотрудниц всемирной организации свой рисунок.
ТАСС10:25

Подробнее о событии

Небензя рассказал о подаренном Лавровым сотруднице ООН геометрическом рисунке

Московский Комсомолец13:09

Лавров подарил сотруднице ООН собственный рисунок

РЕН ТВ12:18

Лавров подарил свой рисунок сотруднице ООН

News.ru10:57

Небензя сообщил о подаренном Лавровым сотруднице ООН рисунке

РБК12:06

Случай с подарком Лаврова: секретарша напугала Небензю

Вести.Ru10:57

Какой необычный подарок Лавров сделал секретарше

Газета.Ru10:36

Небензя рассказал про необычный подарок Лаврова сотруднице секретариата ООН

ТАСС10:25
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
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Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»

Обновлено в 07:52
Происшествия

Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву

Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля.
Обновлено в 15:28
Общество

В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

Обновлено в 09:07
Происшествия

СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром

Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек

В результате взрыва в жилом доме на юге Стокгольма погиб человек.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Падение метеорита в Венесуэле сняли на видео

В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле.
Обновлено в 10:51
Музыка

Украину на «Евровидении-2019» может представить гражданка России

Обновлено в 15:12
Происшествия

Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник школьнице

Охранники одного из ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник 15-летней школьнице, протащив девочку по лестнице.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад

В Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад.
Обновлено в 14:38
Кино

«Фаворитка» получила премию BAFTA как лучший британский фильм

Картина "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса стала лучшим британским фильмом по версии премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Обновлено в 14:43
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены

Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.
Обновлено в 12:38
Футбол

Головин получил травму в матче за «Монако»

Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилась видеозапись ракетной атаки на советский средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.
Обновлено в 10:12
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Обновлено в 05:02
Политика

Архиепископ РПЦ прокомментировал визит украинских раскольников на Афон

Обновлено в 15:05
Гаджеты

Google разрабатывает измеряющие вес кроссовки

Google разрабатывает умные кроссовки, которые будут измерять вес своего владельца.
Обновлено в 15:39
Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Политика

В Венесуэле начались крупнейшие в истории военные учения

Самые масштабные гражданско-военные учения за 200 лет истории Венесуэлы пройдут с 10 по 15 февраля под названием «Двухсотлетие Ангостуры 2019».
Обновлено в 15:43
Политика

Трамп ответил на сообщения о своем безделье на работе

«СМИ смогли получить мой график работы, что сделать было очень легко», — ответил на это Трамп.
Обновлено в 15:30
Спорт

Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy

Обновлено в 13:49
Хоккей

НХЛ. Три гола Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»

Основное время матча завершилось вничью 4:4, а на 61 минуте Тарасенко принес "блюзменам" победу.
Обновлено в 15:44
Кино

В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку

Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Шимпанзе сбежал из зоопарка Белфаста с помощью палки

Шимпанзе сбежал из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев, сообщает The Guardian.
Обновлено в 09:29
Политика

В Росрыболовстве прокомментировали статью CNN о российском минтае

Обновлено в 13:56
Футбол

«Манчестер Сити» подчеркнул разницу

«Манчестер Сити» на своем поле разделался с «Челси» со счетом 6:0 и вернулся на верхнюю строчку в турнирной таблице, сбросив с нее «Ливерпуль», у которого, правда, столько же очков, что и у манчестерцев, и есть игра в запасе.
Обновлено в 14:18
Общество

Oxxxymiron высказался о скандальной рекламе Reebok

Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) прокомментировал скандальную рекламу бренда спортивной одежды Reebok с провокационными лозунгами.
Обновлено 08 февраля в 10:45
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