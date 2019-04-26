Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНРРоссийская газета вчера в 23:59

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

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