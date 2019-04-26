Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНРРоссийская газета вчера в 23:59
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Экс-зам генсекретаря ООН объяснил упрощение выдачи паспортов для Донбасса
Национальная служба новостей03:29
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Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:37
Политика
Ким Чен Ын на бронепоезде покинул Владивосток и отправился в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток и направился обратно в Северную Корею после переговоров с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика
Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО
В ответ российский постпред поинтересовался, как Хойсген смог достать российский дипломатический учебник.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
ПФР: Жители Донбасса смогут получать российские пенсии
Жителям ДНР и ЛНР, которые получили паспорта РФ и переехали в Россию, пенсии будут выплачиваться в общем порядке, согласно законодательству.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Михаил Горбачев госпитализирован
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Путин прибыл в Китай на форум «Один пояс, один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где будет принимать участие во втором форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти
В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.
Обновлено в 03:16
Музыка
Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Футбол
«Реал» не смог обыграть «Хетафе» впервые за 7 лет
Стоит отметить, что "галактикос" не смогли выиграть у "Хетафе" в рамках чемпионата Испании впервые с августа 2012 года, прервав серию из 10 побед кряду.
Обновлено в 03:17
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Путешествия
Отдыхающих в Турции туристов попросили доедать всю еду в отелях
Туристов, которые отдыхают в отелях системы «все включено» в Турции, попросили не оставлять на тарелках еду, которую они берут во время трапез, чтобы сократить количество отходов.
Обновлено в 03:18
Футбол
Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» Рабьо
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
С-400 и «Панцирь-С»? Загадочный рейс Ан-124 в Сирию привлёк внимание специалистов
Обновлено в 02:34
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией
Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали
"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Кино
80 лет со дня рождения Владислава Дворжецкого
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Барнауле врач-нарколог торговала наркотиками, чтобы погасить кредиты
Следователи установили, что врач 1992 года рождения и мужчина 1976 года рождения оставляли «закладки» с наркотиками на территории города, а адреса сообщали неизвестному для продажи.
Обновлено в 02:54
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
ФАС одобрила сделку по слиянию «Дикси» и «Красное и Белое»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по слиянию ретейлеров "Дикси" и "Красное и Белое".
Обновлено в 03:34
Хоккей
«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше, чем сообщали СМИ
Количество жертв ужасных терактов на Шри-Ланке составило около 250-260 человек. Ранее СМИ говорили о 359 погибших в результате трагедии.
Обновлено вчера в 13:26