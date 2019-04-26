Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНРРоссийская газета вчера в 23:59

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Газета.Ru02:40

Небензя назвал цели указа о гражданстве для жителей ДНР и ЛНР

РИА Новостивчера в 22:08

С ног на голову: Украина в ООН попыталась обвинить Россию в «ползучей аннексии»

Вести.Ru02:23

Экс-зам генсекретаря ООН объяснил упрощение выдачи паспортов для Донбасса

Национальная служба новостей03:29

Небензя назвал Совбезу ООН цель указа о гражданстве жителям Донбасса

РБКвчера в 19:35

Небензя назвал гуманитарной мерой предоставление российского гражданства жителям Донбасса

ТАССвчера в 17:12

Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса

RT на русскомвчера в 16:48
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Авто

Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:37
Политика

Ким Чен Ын на бронепоезде покинул Владивосток и отправился в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток и направился обратно в Северную Корею после переговоров с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика

Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО

В ответ российский постпред поинтересовался, как Хойсген смог достать российский дипломатический учебник.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

ПФР: Жители Донбасса смогут получать российские пенсии

Жителям ДНР и ЛНР, которые получили паспорта РФ и переехали в Россию, пенсии будут выплачиваться в общем порядке, согласно законодательству.
Обновлено вчера в 09:59
Кино

Михаил Горбачев госпитализирован

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Путин прибыл в Китай на форум «Один пояс, один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где будет принимать участие во втором форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено вчера в 08:55
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти

В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.
Обновлено в 03:16
Музыка

Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына

Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Футбол

«Реал» не смог обыграть «Хетафе» впервые за 7 лет

Стоит отметить, что "галактикос" не смогли выиграть у "Хетафе" в рамках чемпионата Испании впервые с августа 2012 года, прервав серию из 10 побед кряду.
Обновлено в 03:17
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Путешествия

Отдыхающих в Турции туристов попросили доедать всю еду в отелях

Туристов, которые отдыхают в отелях системы «все включено» в Турции, попросили не оставлять на тарелках еду, которую они берут во время трапез, чтобы сократить количество отходов.
Обновлено в 03:18
Футбол

Зидан не заинтересован в переходе в «Реал» Рабьо

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о том, что его клуб заинтересован в переходе полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

С-400 и «Панцирь-С»? Загадочный рейс Ан-124 в Сирию привлёк внимание специалистов

Обновлено в 02:34
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией

Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Кино

80 лет со дня рождения Владислава Дворжецкого

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Барнауле врач-нарколог торговала наркотиками, чтобы погасить кредиты

Следователи установили, что врач 1992 года рождения и мужчина 1976 года рождения оставляли «закладки» с наркотиками на территории города, а адреса сообщали неизвестному для продажи.
Обновлено в 02:54
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Экономика

ФАС одобрила сделку по слиянию «Дикси» и «Красное и Белое»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по слиянию ретейлеров "Дикси" и "Красное и Белое".
Обновлено в 03:34
Хоккей

«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше, чем сообщали СМИ

Количество жертв ужасных терактов на Шри-Ланке составило около 250-260 человек. Ранее СМИ говорили о 359 погибших в результате трагедии.
Обновлено вчера в 13:26
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