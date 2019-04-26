Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНРРоссийская газета вчера в 23:59
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Экс-зам генсекретаря ООН объяснил упрощение выдачи паспортов для Донбасса
Национальная служба новостей03:29
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Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Политика
«Кум Путина» рассказал, как его пытаются «достать»
Украинские политики и журналисты завидуют тому, что он является кумом президента России Владимира Путина, считает Владимир Медведчук.
Обновлено в 07:32
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Актриса из сериала «Мост» умерла в возрасте 37 лет
Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Родители невесты Джонни Деппа отказались комментировать их отношения
Родители русской танцовщицы из Санкт-Петербурга Полины Глен, у которой роман с актером Джонни Деппом, отказались рассказывать про свою дочь.
Обновлено в 07:53
Авто
Русские на Камри, мексиканцы на внедорожниках и арабы на люксе: на каких машинах ездят дипломаты в США
Издание Quartz изучило автопарки посольств всех стран на территории США.
Обновлено в 07:24
Политика
Путин объяснил резкий рост инвестиций с Кипра
Объем инвестиций в Россию с Кипра достиг 148 млрд долларов, в значительной степени это репатриация российских капиталов, заявил президент Владимир Путин на встрече с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Кино
Гран-при ММКФ получил «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова
Фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова получил Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Георгий».
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Общество
Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и сыра
Партии могут быть значительными - каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров.
Обновлено в 07:09
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Костроме взорвали банкомат «Сбербанка»
В Костроме сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые взорвали и ограбили банкомат «Сбербанка», расположенный в одном из спальных микрорайонов города.
Обновлено в 07:03
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 08:05