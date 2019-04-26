Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНРРоссийская газета вчера в 23:59
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Экс-зам генсекретаря ООН объяснил упрощение выдачи паспортов для Донбасса
Национальная служба новостей03:29
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Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Политика
Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты
Huawei выпустит смартфон P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой
Компания Huawei выпустит новый смартфон P Smart Z, который получит выдвижную фронтальную камеру.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ
Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Политика
Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций
Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 05:45
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского паспорта
В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 04:07
Футбол
Семак: в конце сезона место соперника в таблице не влияет на его мотивацию
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что в концовке чемпионата России место соперника в таблице не сказывается на уровне мотивации.
Обновлено в 05:01
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Грозы обрушатся в пасхальную ночь на Москву
В Москве в ночь на пасхальное воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Обновлено в 05:59
Общество
Forbes составил топ самых экстравагантных инвестиций богатых россиян
Журнал Forbes рассказал, на что тратят деньги российские миллиардеры помимо бизнеса и составил топ-10 самых, по его мнению, экстравагантных инвестиций покупок богатых россиян.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Певица Слава вступилась за Бузову и предложила ей стать президентом
Славу возмутила позиция Ксении Собчак в отношении небольших залов, ведь, по ее словам, не все города России обладают огромными холлами.
Обновлено в 05:29
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 02:48
Экономика
Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли
В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Политика
Текслер отправил в отставку своего заместителя Тефтелева
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева.
Обновлено в 05:08
Общество
Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи
Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита
"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере
Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
Технологии
Власти потратят 28 млрд рублей на разработку оборудования для сетей 5G
Ранее власти говорили, что на создание сетей 5G потребуется около 650 миллиардов рублей инвестиций от компаний.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера
Снежана Самохина опубликовала в Instagram фотографию с 29-летним актером Павлом Юдиным.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25