Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНРРоссийская газета вчера в 23:59

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Газета.Ru02:40

Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса

RT на русскомвчера в 16:48

С ног на голову: Украина в ООН попыталась обвинить Россию в «ползучей аннексии»

Вести.Ru02:23

Небензя назвал цели указа о гражданстве для жителей ДНР и ЛНР

РИА Новостивчера в 22:08

Небензя назвал Совбезу ООН цель указа о гражданстве жителям Донбасса

РБКвчера в 19:35

Небензя назвал гуманитарной мерой предоставление российского гражданства жителям Донбасса

ТАССвчера в 17:12

Экс-зам генсекретаря ООН объяснил упрощение выдачи паспортов для Донбасса

Национальная служба новостей03:29
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Политика

Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты

Huawei выпустит смартфон P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой

Компания Huawei выпустит новый смартфон P Smart Z, который получит выдвижную фронтальную камеру.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ

Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
Политика

Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций

Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 05:45
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского паспорта

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 04:07
Футбол

Семак: в конце сезона место соперника в таблице не влияет на его мотивацию

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что в концовке чемпионата России место соперника в таблице не сказывается на уровне мотивации.
Обновлено в 05:01
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Общество

Грозы обрушатся в пасхальную ночь на Москву

В Москве в ночь на пасхальное воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Обновлено в 05:59
Общество

Forbes составил топ самых экстравагантных инвестиций богатых россиян

Журнал Forbes рассказал, на что тратят деньги российские миллиардеры помимо бизнеса и составил топ-10 самых, по его мнению, экстравагантных инвестиций покупок богатых россиян.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову и предложила ей стать президентом

Славу возмутила позиция Ксении Собчак в отношении небольших залов, ведь, по ее словам, не все города России обладают огромными холлами.
Обновлено в 05:29
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 02:48
Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Политика

Текслер отправил в отставку своего заместителя Тефтелева

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева.
Обновлено в 05:08
Общество

Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи

Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Политика

«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита

"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере

Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
Технологии

Власти потратят 28 млрд рублей на разработку оборудования для сетей 5G

Ранее власти говорили, что на создание сетей 5G потребуется около 650 миллиардов рублей инвестиций от компаний.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера

Снежана Самохина опубликовала в Instagram фотографию с 29-летним актером Павлом Юдиным.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
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