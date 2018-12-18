Политика

Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово
Российская газета
вчера в 16:38

Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту. Причина в том, что появление в Косово армии угрожает "миру и безопасности в регионе" и чревато повторением здесь вооруженного конфликта.
Российская газетавчера в 16:38
с чего всё началось

Постпред РФ при ООН призвал Косово немедленно отменить решение о создании армии

"Что касается нарушающего резолюцию 1244 решения о создании вооруженных сил Косова, то оно должно быть немедленно отменено", - отметил постпред в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с решением Косова о формировании независимой армии.
ТАССвчера в 17:07

Подробнее о событии

Небензя призвал отменить решение о формировании армии в Косово

Комсомольская правдавчера в 18:14

Небензя: создание косовской армии - вопиющее нарушение резолюции Совбеза ООН

Вести.Ruвчера в 17:25

Постпред России при ООН возмутился «беззубой» реакцией Европы на армию Косова

Газета.Ruвчера в 16:43

Лидер Косова считает, что решение о создании армии следовало принять давно

RT на русскомвчера в 17:07

Небензя призвал безотлагательно отменить решение о создании армии Косово

РИА Новостивчера в 16:35

США считают законным создание армии Косова

ТАССвчера в 17:29

Небензя раскритиковал решение о создании армии Косово

Национальная служба новостейвчера в 16:17
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Избирком Приморья признал Кожемяко избранным губернатором края

Избирательная комиссия Приморского края на заседании во вторник, 18 декабря, признала Олега Кожемяко избранным губернатором региона.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае

Обновлено в 00:35
Политика

У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму

Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году

В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

В США не исключили новых санкций против России

США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

США приветствуют создание новой церковной структуры на Украине

Соединенные Штаты поддерживают появление на Украине новой церковной структуры, о создании которой было объявлено в Киеве в минувшую субботу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Российских «троллей» заподозрили в попытке дискредитировать Мюллера

Исследование деятельности «российских групп по дезинформации» позволило сделать вывод о том, что они пытались дискредитировать Роберта Мюллера, сообщает Washington Post со ссылкой на представленные в сенат доклады двух экспертных групп.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Япония пустит рекордные средства на милитаризацию

Новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования.
Обновлено в 00:37
Политика

В Николаеве чиновники не могут снести последний памятник Ленину

Обновлено вчера в 23:48
Политика

Совет по цифровой экономике представит рейтинг цифровизации регионов

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 пилотный рейтинг цифровизации российских регионов, среди параметров оценки будут развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни, сообщил председатель совета, вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак.
Обновлено в 00:00
Политика

В сети появился первый ролик новой избирательной кампании Трампа

Обновлено вчера в 22:23
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Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко

Обновлено вчера в 15:36
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