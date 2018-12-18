Политика
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово
Небензя потребовал отменить решение о создании армии КосовоРоссийская газетавчера в 16:38
Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту. Причина в том, что появление в Косово армии угрожает "миру и безопасности в регионе" и чревато повторением здесь вооруженного конфликта.
Российская газетавчера в 16:38
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с чего всё началось
"Что касается нарушающего резолюцию 1244 решения о создании вооруженных сил Косова, то оно должно быть немедленно отменено", - отметил постпред в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с решением Косова о формировании независимой армии.ТАССвчера в 17:07
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Лидер Косова считает, что решение о создании армии следовало принять давно
RT на русскомвчера в 17:07
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Избирком Приморья признал Кожемяко избранным губернатором края
Избирательная комиссия Приморского края на заседании во вторник, 18 декабря, признала Олега Кожемяко избранным губернатором региона.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае
Обновлено в 00:35
Политика
У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму
Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России
Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году
В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В США не исключили новых санкций против России
США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
США приветствуют создание новой церковной структуры на Украине
Соединенные Штаты поддерживают появление на Украине новой церковной структуры, о создании которой было объявлено в Киеве в минувшую субботу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Российских «троллей» заподозрили в попытке дискредитировать Мюллера
Исследование деятельности «российских групп по дезинформации» позволило сделать вывод о том, что они пытались дискредитировать Роберта Мюллера, сообщает Washington Post со ссылкой на представленные в сенат доклады двух экспертных групп.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Япония пустит рекордные средства на милитаризацию
Новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования.
Обновлено в 00:37
Политика
В Николаеве чиновники не могут снести последний памятник Ленину
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Совет по цифровой экономике представит рейтинг цифровизации регионов
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 пилотный рейтинг цифровизации российских регионов, среди параметров оценки будут развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни, сообщил председатель совета, вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак.
Обновлено в 00:00
Политика
В сети появился первый ролик новой избирательной кампании Трампа
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко
Обновлено вчера в 15:36