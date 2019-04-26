Политика
Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям ДонбассаREGNUM 00:20
Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не является «ползучей аннексией» и продиктовано тем, что у жителей Донбасса сложились невыносимые условия жизни из-за действий украинских властей.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Небензя отказался называть аннексией раздачу российских паспортов в Донбассе
Говорит Москвавчера в 17:07
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху
4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено 24 апреля в 08:22
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Путин стал почётным доктором университета Цинхуа
Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы
«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева вышла в свет в прозрачной юбке
Ну а к финалу вечера 70-летняя звезда примерила подарок от дизайнера Игоря Гуляева - экстравагантную прозрачную юбку телесного цвета, слегка украшенную узорами.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48
Баскетбол
Скончался один из лучших игроков НБА Джон Хавличек
Обновлено в 00:14
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие
Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время»
Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик
В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Нанести визит в Северную Корею предложил глава КНДР Ким Чен Ын российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено вчера в 18:44
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019
Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в Москве
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Более 900 тысяч россиян проходят медобследование после аварии на ЧАЭС
Свыше 900 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно проходят специализированное медицинское обследование, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
«Теплосеть» закончила ремонт после прорыва на Димитрова-Будапештской
Специалисты «Теплосети» заменили 29 метров дефектного трубопровода диаметром 1000 мм Работы проводились без вскрытия асфальтового покрытия.
Обновлено вчера в 20:19
Хоккей
Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею
Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:23
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57