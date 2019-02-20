Политика
Небензя объяснил, почему Россия помогает жителям ДонбассаТК Звезда 13:54
Россия не может не помогать жителям юго-востока Украины, потому что Киев уже несколько лет полностью блокирует этот регион, сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на Генассамблее организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Политика
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Число погибших в результате пожара в столице Бангладеш возросло до 56
Число погибших в результате пожара в доме в городе Дакка увеличилось до 56.
Обновлено в 20:56
Политика
На компанию, перевозившую ракеты для С-400 в Китай, подали в суд
Два судебных иска поданы к морскому агентству «Балтик Транс-порт» (Санкт-Петербург) из-за повреждения ракет для зенитных ракетных комплексов С-400 «Триуфм», следовавших в Китай, пишет Фонтанка.ru.
Обновлено в 19:45
Экономика
Зимбабве решило отвязаться от доллара и ввести новую валюту
Глава Центробанка Джон Мангудья заявил, что вся суррогатная валюта и электронные доллары будут переименованы в доллары RTGS (Real Time Gross Settlement, валовые расчеты в реальном времени) и будут торговаться на новом межбанковском валютном рынке по отношению к доллару США и другим иностранным валютам.
Обновлено в 19:38
Политика
Курц отверг критику Трампа в адрес «Северного потока — 2»
Во время встречи Трамп в очередной раз выступил против «Северного потока – 2», на что австрийский политик ответил, что Вена заинтересована в безопасном газоснабжении.
Обновлено в 19:29
Политика
Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
Обновлено в 20:44
Кино
Скончалась народная артистка СССР Гюлли Мубарякова
Обновлено в 18:42
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Обновлено в 03:40
Экономика
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Общество
В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию
Правоохранительные органы США в среду задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании незаконно полученных $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину.
Обновлено в 19:27
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Обновлено в 17:26
Политика
Заместитель военного атташе Венесуэлы при ООН поддержал Гуайдо
Заместитель военного атташе Венесуэлы при Организации Объединенных Наций полковник Педро Хиринос заявил о поддержке проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве «временного президента» Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:21
Политика
Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 16:07
Политика
Лейтенант Береговой охраны США задержан за подготовку теракта
В Вашингтоне задержан лейтенант Береговой охраны США, готовивший покушение на политиков и журналистов.
Обновлено в 19:00
Авто
Названы Топ-10 самых продаваемых японских автомобилей в РФ
Обновлено в 10:14
Экономика
Минэкономики предложило виртуальную экономическую зону для туризма
О планах создания в России виртуальной особой экономической зоны (ВОЭЗ) для туристического рынка сообщает в четверг газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:33
Политика
Пенсии в России предложили передавать по наследству
Инициатива предполагает то, что россиянин, который на протяжении жизни уплачивал страховые взносы, должен быть уверен, что они будут возвращены в виде страховой пенсии или в виде выплаты наследникам.
Обновлено в 21:09
Экономика
Торговые сети предупредили о задержках в поставках молочной продукции
Причиной возможных задержек называют приказ Минсельхоза, обязывающий с 1 июля оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты для внесения их в единую систему "Меркурий", пишут "Известия".
Обновлено в 17:33
Политика
СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России
Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.
Обновлено в 16:21
Политика
Правительство Исландии продлило разрешение на китовую охоту
Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на охоту на китов на следующие пять лет, сообщает в среду Sveriges Radio.
Обновлено в 16:59
Политика
Amnesty International подвергла критике российский закон об «иностранных агентах»
Российские некоммерческие организации (НКО), критикующие власти, не имеют возможности получать финансирование от государства, утверждается в докладе международной правозащитной организации Amnesty International «Закон как инструмент подавления: Глобальное наступление на организации гражданского общества».
Обновлено в 20:54
Хоккей
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Обновлено в 14:22
Автоспорт
Квят показал лучшее время в третий день тестовых заездов «Формулы-1»
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оказался самым быстрым по итогам третьего дня зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне.
Обновлено в 12:46
Политика
Население Украины за год сократилось более чем на 233 тыс. человек
В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Москве эвакуирован Курский вокзал
"На Курском вокзале проведена эвакуация людей из-за угрозы взрыва", - сказал источник.
Обновлено в 17:53
Общество
Стартовал новый набор в отряд российских космонавтов
Новый набор в отряд российских космонавтов уже стартовал, официально об этом объявят в ближайшее время, сообщает в четверг, 21 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:57
Единоборства
Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре
Провести поединок в ноябре этого года предложил обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов канадцу Жоржу Сен-Пьеру.
Обновлено в 15:57
Политика
Гость послания Путина свалился на пол в зале
Обновлено в 07:20
Происшествия
Мать Скрипаля попросила полицию признать ее сына пропавшим без вести
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с просьбой признать ее сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Президент Швейцарии опроверг информацию о переговорах с Гуайдо
Президент Швейцарии Ули Маурер опроверг информацию о переговорах с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.
Обновлено в 15:57