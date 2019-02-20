Небензя объяснил, почему Россия помогает жителям ДонбассаТК Звезда вчера в 13:54

Россия не может оставить жителей юго-востока Украины без помощи, так как официальный Киев уже много лет полностью блокирует этот регион, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на Генассамблее ООН.

с чего всё началось

Россия не может не помогать жителям юго-востока Украины, потому что Киев уже несколько лет полностью блокирует этот регион, сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на Генассамблее организации.

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