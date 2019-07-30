Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в СирииRT на русском 12:52
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
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Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Обновлено в 09:31
Политика
В Москве задержан соорганизатор акции 3 августа Михаил Светов
Один из организаторов намеченной на 3 августа очередной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, член Либертарианской партии Михаил Светов задержан в центре Москвы.
Обновлено в 07:50
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Украину уличили во лжи о выдаче паспортов жителям Донбасса
Путин двумя указами от 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму и Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.
Обновлено в 12:47
Авто
УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП
Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Ганнушкина оштрафована на 150 тысяч рублей
Тверской районный суд Москвы оштрафовал сегодня руководителя программы сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину на 150 тысяч рублей, правозащитница признана виновной в правонарушении по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции), информировало "МБХ-медиа".
Обновлено в 10:08
Происшествия
Для тушения пожара в Самаре задействован пожарный поезд
В Самаре задействован пожарный поезд для тушения пожара в трех частных жилых домах в Железнодорожном районе города.
Обновлено в 13:27
Общество
В потребительскую корзину свердловчан добавили молока и убавили хлеба
Свердловское заксобрание внесло изменения в потребительскую корзину жителя региона.
Обновлено в 04:44
Общество
МВД предупредило о незаконности митинга в Москве 3 августа
Главное управление МВД по Москве призвало граждан не участвовать в несогласованном митинге в российской столице 3 августа.
Обновлено в 13:40
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией
Напомним, что 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты, связанные с тем, что депутаты Госдумы приняли участие в Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено 28 июля в 07:43
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Политика
Киевский суд оставил под арестом «экс-командира ПВО» ДНР
Апелляционный суд в Киеве оставил похищенного «экс-командира ПВО ДНР» Владимира Цемаха под арестом.
Обновлено в 12:59
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Футбол
Форвард «Спартака» Адриано подписал контракт с «Палмейрас»
Обновлено в 13:13
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Политика
Под Кличко зашатался стул. Мэр Киева обратился к Зеленскому
Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в некомпетентности Мэр Киева Виталий Кличко распространил видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:07
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Футбол
Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»
Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
Обновлено в 10:35
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23