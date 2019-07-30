Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в СирииRT на русском 12:52

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
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Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

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Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

ТАСС13:17

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

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Небензя ответил на призывы в Совбезе ООН прекратить удары в Идлибе

РИА Новости12:58
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
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В Самаре задействован пожарный поезд для тушения пожара в трех частных жилых домах в Железнодорожном районе города.
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В потребительскую корзину свердловчан добавили молока и убавили хлеба

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Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

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Главное управление МВД по Москве призвало граждан не участвовать в несогласованном митинге в российской столице 3 августа.
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Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
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Под Кличко зашатался стул. Мэр Киева обратился к Зеленскому

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Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
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