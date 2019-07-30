ООН публикует непроверенную информацию об ударах в Идлибе, при этом замалчивая информацию о жертвах террористических действий. Об этом заявил во вторник постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

с чего всё началось

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Экономика Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в январе — июне составил 14135 руб. В чем причины ускорения Ускорение темпов роста реальных пенсий в июне произошло из-за увеличения размера пенсий у самых бедных пенсионеров после их пересчета, полагает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Политика Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Политика США отказались участвовать в «нормандском формате» Бессмертный отметил, что реакция внешнеполитического ведомства США, по его мнению «была абсолютно конкретной» – Вашингтон «дал понять», что «спецпредставителя на Украине достаточно», передает РИА «Новости».

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Политика В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Политика В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Авто На ГАЗе разработали беспилотную «ГАЗель» Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разрабатывает новую версию «ГАЗели» с полностью автономным управлением.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Хоккей «Автомобилист» обыграл чешских «Пиратов» в товарищеском матче Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб "Пираты" (Хомутов).

Общество В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.