Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в СирииRT на русском 12:52

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
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с чего всё началось

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

ООН публикует непроверенную информацию об ударах в Идлибе, при этом замалчивая информацию о жертвах террористических действий. Об этом заявил во вторник постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.
ТАСС13:17

Подробнее о событии

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Взгляд.ру11:45

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

РБК14:14

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

ТАСС13:17

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

РИА Новости14:45

Небензя призвал ООН не распространять ложь о ситуации в Идлибе

РЕН ТВ12:17

Небензя: Запад хочет сохранить террористический анклав в Идлибе для борьбы с Дамаском

Вести.Ru12:02

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

RT на русском12:52
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