ООН публикует непроверенную информацию об ударах в Идлибе, при этом замалчивая информацию о жертвах террористических действий. Об этом заявил во вторник постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

с чего всё началось

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

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