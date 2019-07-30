Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в СирииRT на русском 12:52
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
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с чего всё началось
ООН публикует непроверенную информацию об ударах в Идлибе, при этом замалчивая информацию о жертвах террористических действий. Об этом заявил во вторник постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.ТАСС13:17
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