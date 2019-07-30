Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в СирииРИА Новости вчера в 14:45
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
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с чего всё началось
ООН публикует непроверенную информацию об ударах в Идлибе, при этом замалчивая информацию о жертвах террористических действий. Об этом заявил во вторник постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.ТАССвчера в 13:17
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