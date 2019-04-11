Политика

Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООНРоссийская газета 02:10

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов. На заседании слово перешло к постпреду России после выступления вице-президента США Майка Пенса.
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Василий Небензя
Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 11:37

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