Политика
Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООНРоссийская газета 02:10
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов. На заседании слово перешло к постпреду России после выступления вице-президента США Майка Пенса.
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Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 11:37
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Политика
В Судане совершен военный переворот
Обновлено в 02:48
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Наука
Обнаружен ключевой ген в передаче смертельной африканской сонной болезни
Исследования профессора Калифорнийского университета могут привести к новым подходам к лечению африканской сонной болезни.
Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» провел учения в Черном море
Фрегат выполнил экстренное приготовление корабля к бою и походу и вышел из-под удара условного противника в назначенный район акватории Черного моря.
Обновлено в 03:55
Общество
Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей
Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
Из России незаконно вывели 370 млрд рублей
Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Транспорт
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Египет отказался от «арабского НАТО»
Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Политика
ЕК намерена заключить новый контракт на транзит газа через Украину
Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о необходимости заключить новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Встреча глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2» может пройти в мае
Встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии в формате "два плюс два" состоится в мае.
Обновлено в 04:34
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Недвижимость
Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов
Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Президент потерял прошлогодний максимум
"Левада-центр" изучил электоральный рейтинг экс-кандидатов 19% россиян не знают, за кого хотели бы голосовать, и ровно столько же не пошли бы на выборы президента России вообще, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, следует из опроса "Левада-центра".
Обновлено вчера в 19:02
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A70 представлен официально
В нашей стране новинка обойдется по цене 29 990 рублей. Samsung Galaxy A70 относится к линейке смартфонов среднего ценового сегмента.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
ЕС и Великобритания договорились о продлении срока Brexit
Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери Напомним, что Иван Телегин и Пелагея регулярно поддерживают друг друга в ответственные моменты.
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