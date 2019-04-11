Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООНРоссийская газета 02:10

Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов. На заседании слово перешло к постпреду России после выступления вице-президента США Майка Пенса.

Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН

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