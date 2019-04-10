Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООНРБК 16:15
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отказался ограничивать время своего выступления во время заседания Совета безопасности ООН. В ходе заседания обсуждалась ситуация в Венесуэле. Во время него выступал вице-президент Майк Пенс, после слово передали дипломату из России.
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Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости 15:00
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