Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООНРИА Новости 15:00
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости 15:00
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Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Технологии
Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»
Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:10
Общество
Project Syndicate (США): города для людей (Project Syndicate)
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 90% людей во всем мире дышат загрязненным воздухом.
Обновлено в 17:15
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес
Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Путешествия
Калязинский туризм: от улитки до космической станции
Обновлено в 07:22
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
В Ливии силы Хафтара сбили военный самолет
Обновлено в 15:33
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Политика
Порошенко сдал анализы на допинг
Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Выборы президента в Алжире назначены на 4 июля
Временно исполняющий обязанности президента Алжира Абделькадер Бенсалах в среду объявил о проведении 4 июля 2019 года президентских выборов, сообщает в среду Al Jazeera Во вторник парламент Алжира утвердил председателя верхней палаты парламента Бенсалаха на должность временно исполняющего обязанности президента страны.
Обновлено в 13:52
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Политика
В Кремле прокомментировали билборды с Порошенко и Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся на улицах украинских городов предвыборные плакаты Петра Порошенко, на которых изображён Владимир Путин.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Худеющая Наталья Рудова искупалась ночью в бассейне ради пикантного снимка
Накануне звезда сериала «Татьянин день» поделилась очередным пикантным снимком. В кадре она позирует в мокрой желтой майке, стоя в бассейне.
Обновлено в 14:15
Экономика
Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми
В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Политика
В ЕК заявили о готовности к Brexit без сделки
Еврокомиссия в преддверии саммита ЕС по Brexit подготовила практические рекомендации для членов организации на случай выхода Великобритании без договора, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
Обновлено в 08:06
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Политика
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Экономика
Акционеры Boeing подали в суд на директоров компании
Коллективный иск, поданный в федеральный суд Чикаго, требует возмещения убытков за предполагаемые нарушения и мошенничество с ценными бумагами после того, как рыночная стоимость Boeing упала на $34 млрд в течение двух недель после крушения 10 марта эфиопского самолета 737 MAX.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01