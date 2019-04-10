Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООНРИА Новости 15:00

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Василий Небензя
Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости 15:00

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