Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООНГазета.Ru вчера в 17:42

Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы.

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я возьму столько времени, сколько мне нужно", - сказал Небензя.

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Общество Председатель Госдумы осматривает новый ФОК в Красном Куте Сегодня председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области.

Политика В Судане произошел военный переворот Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Армия и оружие Пистолет «Удав» допущен к серийному производству Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Футбол «Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака» 14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».

Здоровье Вирус кори с Украины поразил американский штат Нью-Йорк В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, вирус которой попал в США с Украины.

Происшествия СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.

Политика Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.

Футбол Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ Стала известна травма нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".

Происшествия ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.

Экономика Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.

Экономика Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Происшествия Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.

Армия и оружие Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.

Политика Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Шоу-бизнес Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.

Общество Названы лучшие кефир и простокваша Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.

Общество Названы самые востребованные рабочие специальности в России По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.

Политика WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Шоу-бизнес Мама Марии Куликовой ушла из больницы перед смертью Актриса Мария Куликова в свое время пережила серьезную трагедию – у нее умерла мама.

Политика Депутаты внесли поправки в КоАП о неуважении власти к народу Ряд депутатов Госдумы внесли проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Баскетбол В плей-офф НБА определились все пары В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации завершились заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых стали известны все пары первого раунда плей-офф.

Политика Египет отказал США в участии в «арабском НАТО» Египетское руководство проинформировало Вашингтон об отказе участвовать в создании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), который в прессе называют "арабским НАТО".