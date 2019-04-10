Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООНРИА Новости 15:00
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости 15:00
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Футбол
РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» из-за Кубка Гагарина
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Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
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Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
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Кино
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Политика
Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву
Украинская журналистка Янина Соколова вызвала российскую телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты.
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Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено в 21:48
Политика
США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»
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Политика
Юнкер ожидает проведения в Британии выборов в Европарламент
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что ожидает проведения выборов в ЕП в Великобритании, при этом в решении лидеров 27 стран ЕС говорится, что в случае отсутствия выборов Brexit наступит уже 1 июня.
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Шоу-бизнес
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Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
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Федор Конюхов попал в новый шторм
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Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:00
Гаджеты
Sony представила дисплей с разрешением 16К
Обновлено в 12:08
Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Футбол
«Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футболисты голландского «Аякса» сыграли вничью с итальянским «Ювентусом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Здоровье
Эксперт рассказал о вреде курения кальянов
Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков рассказал «Известиям» о вреде курения кальянов.
Обновлено в 14:00
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Авто
Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4
Пятое поколение RAV4 на российском рынке должно появится до конца года.
Обновлено в 17:24
Общество
Phononic раскрыл предпочтения потребителей в отношении продуктовых магазинов
Компания «Phononic» опубликовала свой ежегодный отчет «Store of the Future 2019», раскрывающий потребительские предпочтения в отношении продуктовых магазинов.
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Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
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Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45