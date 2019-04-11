Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООНРИА Новости вчера в 15:00

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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

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