Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООНРИА Новости вчера в 15:00
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 15:00
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Небензя жестко пресек попытку ограничить его выступление в СБ ООН песочными часами
Взгляд.рувчера в 14:39
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