Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООНРИА Новости вчера в 15:00

Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Политика В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук» Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спорт Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга Государственная дума в третьем и заключительном чтении приняла закон о введении административной ответственности за употребление или распространение допинга.

Шоу-бизнес Шестилетний сын Плющенко заработал десять миллионов рублей Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына Александра, который также занимается фигурным катанием, сообщает Газета.Ru.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как приучает детей к трудолюбию Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежие видеопосты с участием своих детей Лизы и Гарри.

Экономика Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Футбол РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.

Политика Появилось видео задержания Ассанжа Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Политика Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию» Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.

Происшествия Коллектор в Твери угрожал молодой семье Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.

Политика Египет отказался от «арабского НАТО» Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".

Общество Реставрацию дома Наркомфина завершат до конца года "2019 год поставит точку реставрации шедевра конструктивизма - дому Наркомфина", - сказал А.Емельянов.

Космос Более 600 спутников системы «Сфера» выведут на орбиту к 2028 году Более 600 спутников перспективной системы "Сфера" планируется запустить в космос к 2028 году, заявил в среду руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

Хоккей Калинин: «Авангард» навсегда в моем сердце, но на льду друзей нет Форвард ЦСКА Сергей Калинин заявил, что омский "Авангард" навсегда останется в его сердце, но на льду в финале Кубка Гагарина друзей не будет.

Шоу-бизнес Глюкоза в полупрозрачном боди восхитила фанатов идеальной фигурой Фанаты артистки восхитились ее стройной фигурой. Полупрозрачное боди отлично подчеркнуло идеальные изгибы тела певицы.

Экономика Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).

Общество Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.