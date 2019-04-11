Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООНРИА Новости вчера в 15:00

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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 11:37
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