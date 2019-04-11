Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООНРИА Новости вчера в 15:00
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 11:37
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Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
Обновлено в 04:00
Политика
Захарова о задержании Ассанжа: Рука демократии сжимает горло свободе
"Рука демократии сжимает горло свободе", - заявила на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца
Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Политика
Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине
В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
На самолеты-амфибии установят российские двигатели
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту
В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Политика
В Госдуме оценили потери экономики от отключения интернета
Потери российской экономики составят 20 млрд рублей ежедневно в случае отключения интернета в стране, заявил глава комитета по информтехнологиям Госдумы Леонид Левин на пленарном заседании парламента.
Обновлено в 04:57
Кино
Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры
Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
В метро Москвы начали оборудовать турникеты видеокамерами
В московском метро запустили систему распознавания лиц на турникетах на входе и выходе из подземки.
Обновлено в 05:18
Политика
Reuters: президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
Обновлено в 03:52
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
На автомобили Aurus поступило уже более 500 заявок
На автомобили Aurus поступило уже более 500 заявок.
Обновлено вчера в 07:25
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Футбол
Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском
Галкин и Пугачева охотно делятся достижениями Лизы и Гарри или просто показывают забавные ролики с участием детей.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы
Недавно Глюк' оZа напомнила о себе в социальных сетях, показав стройную фигуру в полупрозрачном боди.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне
Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
Обновлено в 03:07
Общество
ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство
ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство Пленум Верховного суда (ВС) выступил с законодательной инициативой: рассматривать в особом порядке судопроизводства только уголовные дела небольшой и средней тяжести.
Обновлено в 05:41