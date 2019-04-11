Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООНГазета.Ru 17:42
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я возьму столько времени, сколько мне нужно", - сказал Небензя.
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Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости 15:00
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