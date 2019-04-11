Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООНГазета.Ru вчера в 17:42
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я возьму столько времени, сколько мне нужно", - сказал Небензя.
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Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 11:37
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Политика
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Авто
Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
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Спорт
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В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
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СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
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Армия и оружие
Турция и США поссорились из-за российских С-400
Обновлено вчера в 11:00
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В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
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