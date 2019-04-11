Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООНГазета.Ru вчера в 17:42

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я возьму столько времени, сколько мне нужно", - сказал Небензя.
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Василий Небензя
Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы международному миру и безопасности. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 11:37

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