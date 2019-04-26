Политика

Небензя назвал предназначение указа о гражданстве для жителей ДонбассаРИА Новости 22:08

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что необходимость механизма упрощенного предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой продиктована тем, что у них из-за действий Киева сложились невыносимые условия жизни.
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Небензя назвал предназначение указа о гражданстве для жителей Донбасса

РИА Новости22:08

Небензя назвал гуманитарной мерой предоставление российского гражданства жителям Донбасса

ТАСС17:12

Россия в ООН исключила угрозу от раздачи российских паспортов в Донбассе

Газета.Ru19:25

Небензя назвал Совбезу ООН цель указа о гражданстве жителям Донбасса

РБК19:35

Небензя: выдача российских паспортов в Донбассе не несет угрозы миру

Московский Комсомолец16:52

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

RT на русском16:48

Небензя отказался называть аннексией раздачу российских паспортов в Донбассе

Говорит Москва17:07
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Политика

В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 21:51
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес

Анна Снаткина впервые показала фанатам лицо 6-летней дочери

Анна Снаткина впервые решила показать многочисленным фанатам лицо своей дочери, которой исполнилось 6 лет.
Обновлено в 11:50
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 06:22
Политика

Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Политика

Штаб рассказал о табу для Зеленского

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Технологии

К 9 мая в Сети появился бесплатный сервис реставрации старых фото

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Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

Обновлено в 19:43
Финансы

Рост курса доллара: много шума на пустом месте

На этой неделе курс доллара достиг 22-месячного максимума к евро.
Обновлено в 14:36
Спорт

В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено в 12:39
Происшествия

При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека

В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
Обновлено в 10:39
Политика

Козак пообещал наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что попадание загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло существенный ущерб компании «Транснефть» и российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет в четверг, 25 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Виктория Боня похудела после возвращения в Москву

Обновлено в 21:00
Политика

Российский дипломат назвал Порошенко безногой уткой

Полянский сомневается, что Порошенко будет принимать какие-то неприятные решения, ведь сейчас уже почти все «ветви власти на Украине» считают его даже не «хромой уткой», а «уткой без ног», передает РИА «Новости».
Обновлено в 20:42
Политика

Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом

Обновлено в 09:35
Политика

ПФР озвучил условие получения пенсий для жителей ДНР и ЛНР

В минувшую среду, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортом жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 16:08
Общество

Артемий Лебедев показал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте»

Обновлено в 22:12
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено в 10:45
Интернет

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook

Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено в 19:00
Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Здоровье

ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии

Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Футбол

Николай Комличенко: «Обиды на „Краснодар“ нет, расстались с клубом в хороших отношениях»

Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал об отношениях с российским клубом.
Обновлено в 16:50
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета

Обновлено в 22:44
Финансы

Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов

Государственный долг Украины в марте 2019 года вырос на 0,54 миллиарда долларов и составляет 78,78 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба министерства финансов.
Обновлено в 14:42
Политика

Трамп захотел заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружение, в котором могли бы принять участие Россия и Китай, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома США.
Обновлено в 22:14
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Авто

АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
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