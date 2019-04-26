Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей ДонбассаRT на русском вчера в 16:48

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме. В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.

Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса

Общество ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

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Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Общество Отключение аналогового ТВ продлят до осени Из-за летнего сезона чиновники перенесли окончание цифровизации Правительство решило продлить график отключения аналогового вещания в стране.

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