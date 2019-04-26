Политика
Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей ДонбассаRT на русском вчера в 16:48
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме. В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.
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Небензя отказался называть аннексией раздачу российских паспортов в Донбассе
Говорит Москвавчера в 17:07
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Общество
ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Хоккей
Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Здоровье
В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.
Обновлено 24 апреля в 23:30
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:06
Общество
Отключение аналогового ТВ продлят до осени
Из-за летнего сезона чиновники перенесли окончание цифровизации Правительство решило продлить график отключения аналогового вещания в стране.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Обновлено в 01:43
Экономика
«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых
"Русал" завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Зеленский улетел на два дня в Турцию
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Финансы
Центробанк опустит ключевую ставку
Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН выпустил доклад, согласно которому Центральный Банк России может снизить главную ставку в стране до 6,25%.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Башкирии увеличилось число детей, пострадавших от газа в школе
Обновлено вчера в 07:34
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Хоккей
В Омске появится новая ледовая арена
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее распоряжение о строительстве ледовой арены.
Обновлено вчера в 11:34
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Сына Немцова затравили за пост в соцсети про Крым
В социальной сети Facebook на сына политика Бориса Немцова обрушилась критика из-за его позиции по Крыму.
Обновлено вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Кино
Минкультуры рекомендовало перенести прокат фильма «По воле божьей»
Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на показ в России французского фильма «По воле божьей» с 25 апреля, порекомендовав перенести прокат на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили RNS в пресс-службе прокатчика фильма, компании A-One Films.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54