Политика
Небензя назвал Гуайдо «самозванцем с улицы»Известия вчера в 20:09
Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил собравшимся на заседании Совбеза ход конфликта в Венесуэле, назвав провозгласившего себя президентом Хуана Гуайдо «самозванцем с улицы». «Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий», — обратился Небензя к коллегам.
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Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий. В независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом страны и сразу же через несколько минут был признан США.
— Василий Небензя, дипломатРИА Новости вчера в 18:13
с чего всё началось
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе напомнил собравшимся историю развития конфликта в Венесуэле, назвав "самозванцем с улицы" спикера парламента Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным президентом.РИА Новостивчера в 18:13
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