Футбол
«Не выиграли Лигу чемпионов». Роналду подколол «Барселону»Bookmaker-ratings.ru 06:33
По словам Роналду, «Ювентус» не зациклен на Лиге чемпионов, но при должном усердии победа в турнире неминуема. В прошлом сезоне Роналду стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В Лиге чемпионов туринский клуб вылетел от «Аякса» на стадии четвертьфинала.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
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