По словам Роналду, «Ювентус» не зациклен на Лиге чемпионов, но при должном усердии победа в турнире неминуема. В прошлом сезоне Роналду стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В Лиге чемпионов туринский клуб вылетел от «Аякса» на стадии четвертьфинала.

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Единоборства Кунченко узнал имя нового соперника по бою в UFC Российский боец Алексей Кунченко (20-0) узнал имя нового соперника, с которым ему предстоит провести бой на турнире UFC в Уругвае.

Происшествия В Риме задержали обокравшего россиянку колумбийского трансвестита Полицейские в Риме задержали накрашенного и переодетого в женщину уличного вора, который обокрал российскую туристку.

Армия и оружие Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве 15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.

Политика Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Экономика Топилин объяснил рост числа бедных россиян 29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.

Общество Генпрокурор заявил о двукратном росте числа проблемных ЖК в России Число проблемных объектов долевого строительства в России с начала 2019 года увеличилось вдвое — с 894 до 1,8 тыс. С таким заявлением выступил генеральный прокурор России Юрий Чайка, сообщает "РИА Недвижимость".

Кино Машков рассказал о возможном возвращении в кино Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.

Политика Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.

Политика Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Общество Названы признаки профессионального выгорания Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.

Транспорт Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь» В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Происшествия СК завел еще два уголовных дела после митинга 27 июля По итогам несанкционированного митинга, который прошел 27 июля, возбуждено еще два уголовных дела.

Политика В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.

Политика Мужа Жасмин объявили в международный розыск МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата парламента и бизнесмена Илана Шора, который известен еще как супруг российской певицы Жасмин.

Политика Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.

Футбол Семин отреагировал на решение Самедова завершить карьеру Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на решение бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова завершить карьеру игрока, передает RT.

Футбол Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом» Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.

Политика Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.