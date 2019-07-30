По словам Роналду, «Ювентус» не зациклен на Лиге чемпионов, но при должном усердии победа в турнире неминуема. В прошлом сезоне Роналду стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В Лиге чемпионов туринский клуб вылетел от «Аякса» на стадии четвертьфинала.

Происшествия Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.

Политика В пяти регионах пройдет второй тур губернаторских выборов По прогнозу экспертов, действующие главы Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областей и Алтая могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре, - сообщает РБК.

Политика Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Порошенко пообещал не прятаться назло Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.

Происшествия Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.

Происшествия Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.

Политика В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.

Культура «Терминатор» Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения "Терминатор" Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения.

Политика Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

Армия и оружие Спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту Космический аппарат "Меридиан" отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авто С 1 августа Renault поднимет цены на свои модели в РФ Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.

Шоу-бизнес Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Италии На своей страничке в Instagram Бородина разместила романтический снимок, на котором супруг нежно обнимает Ксению на фоне исторических зданий.