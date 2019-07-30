Футбол

«Не выиграли Лигу чемпионов». Роналду подколол «Барселону»Bookmaker-ratings.ru 06:33

По словам Роналду, «Ювентус» не зациклен на Лиге чемпионов, но при должном усердии победа в турнире неминуема. В прошлом сезоне Роналду стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В Лиге чемпионов туринский клуб вылетел от «Аякса» на стадии четвертьфинала.
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