Финансы
Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%Вести.Ru 03:20
"В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей", - говорится в исследовании.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
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