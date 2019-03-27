Финансы

Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%Вести.Ru 03:20

"В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей", - говорится в исследовании.
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Средняя ставка по ипотеке в РФ по итогам марта превысит 10%

Вести.Финанс02:37

Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%

Вести.Ru03:20

Сбербанк сократил свою долю выдачи в объёме ипотечных кредитов в России

REGNUM03:03

Ипотеке в России предрекли удорожание

Lenta.ru04:23

Доля Сбербанка в выдаче ипотеки в РФ снизилась в 2018 г с 53% до 51%

ПРАЙМ01:15

Эксперты рассказали, как изменится средняя ставка по ипотеке в России

ФАНвчера в 23:08

«Эксперт РА»: ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018 года

Банки.рувчера в 17:01
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Здоровье

В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места

В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.
Обновлено в 02:32
Общество

В родильном отделении одновременно забеременели 9 медсестёр

Каждая из медсестёр держала в руках цветной листок с предполагаемым сроком родов.
Обновлено в 03:39
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Космос

Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне

Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено вчера в 02:29
Армия и оружие

Военные трофеи из Сирии привезли во Владивосток

Обновлено в 02:32
Футбол

«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Кириченко

Обновлено в 03:42
Кино

Мэйси Уильямс грубо выругалась по поводу «Новых мутантов»

Исполнительница одной из ключевых ролей в основанном на комиксах Marvel фантастическом фильме "Новые мутанты" Мэйси Уильямс в весьма непечатных выражениях высказалась по поводу возможного прокатного графика.
Обновлено вчера в 15:28
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой

Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека

Обновлено вчера в 23:52
Космос

В России разработали спутник для уничтожения космического мусора

В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Политика

Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit

Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Политика

В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года

В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Футбол

Моуриньо может стать тренером Головина

Основным препятствием к работе в "Монако", за которой выступает россиянин Александр Головин, может стать то, что агент Моуриньо одновременно работает с нынешним главным тренером монегасков Леонарду Жардимом.
Обновлено вчера в 23:47
Общество

Салаватский роддом вернут государству

Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В подвале театра в Москве нашли человеческий череп

Обновлено в 03:52
Происшествия

У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей

На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Происшествия

Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу

Экс-министр Михаил Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу - ОНК.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Здоровье

Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты

27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Обновлено в 01:50
Экономика

Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России

Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Экономика

Китайские запасы арматуры на складах продолжают сокращаться

На момент предыдущей оценки 14 марта «недельное» снижение запасов составило 5,8%. На конец рабочего дня 21 марта запасы арматуры у производителей составили 2,55 млн. тонн, на 8,4% меньше, чем неделей ранее, и на 31,2% меньше, чем на аналогичный период после прошлом году после новогодних праздников.
Обновлено вчера в 02:04
Хоккей

Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге

"Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Медведев. Предыдущий Матч звезд в январе этого года проходил в Казани.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

В Карелии начались учения военной авиации «Ладога»

Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой ответил на обвинения в ее смерти

Обновлено в 03:55
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

Обновлено вчера в 11:15
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