Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%Вести.Ru 03:20

"В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей", - говорится в исследовании.

Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%

Здоровье В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.

Общество В родильном отделении одновременно забеременели 9 медсестёр Каждая из медсестёр держала в руках цветной листок с предполагаемым сроком родов.

Технологии Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.

Космос Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).

Кино Мэйси Уильямс грубо выругалась по поводу «Новых мутантов» Исполнительница одной из ключевых ролей в основанном на комиксах Marvel фантастическом фильме "Новые мутанты" Мэйси Уильямс в весьма непечатных выражениях высказалась по поводу возможного прокатного графика.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.

Космос В России разработали спутник для уничтожения космического мусора В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.

Политика Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.

Политика В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.

Футбол Моуриньо может стать тренером Головина Основным препятствием к работе в "Монако", за которой выступает россиянин Александр Головин, может стать то, что агент Моуриньо одновременно работает с нынешним главным тренером монегасков Леонарду Жардимом.

Общество Салаватский роддом вернут государству Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.

Армия и оружие «Русские витязи» планируют пересесть на Су-35 Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.

Происшествия У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».

Происшествия В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Здоровье Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты 27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.

Экономика Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.

Экономика Китайские запасы арматуры на складах продолжают сокращаться На момент предыдущей оценки 14 марта «недельное» снижение запасов составило 5,8%. На конец рабочего дня 21 марта запасы арматуры у производителей составили 2,55 млн. тонн, на 8,4% меньше, чем неделей ранее, и на 31,2% меньше, чем на аналогичный период после прошлом году после новогодних праздников.

Хоккей Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге "Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Медведев. Предыдущий Матч звезд в январе этого года проходил в Казани.