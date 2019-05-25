Общество

Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru вчера в 20:49

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.
Читать в источнике
с чего всё началось

Исследование: россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво и водку

Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:33

Подробнее о событии

Россияне массово променяли вино на пиво

Lenta.ruвчера в 20:49

Россияне стали экономить на спиртном

РЕН ТВ06:11

Россияне нашли альтернативу дорогому алкоголю

URA.Ruвчера в 21:53

Россияне стали экономить на алкоголе

News.ruвчера в 21:02

Россияне в этом году стали экономить на спиртном

Эхо Москвы10:32

Исследование: Россияне стали экономить на алкоголе, но не на пиве с водкой

ПРАЙМвчера в 20:17

Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Взрыв произошел на пешеходной улице в центре Лиона

Обновлено вчера в 12:22
Футбол

Балтика — Тюмень 1:1

Обновлено в 09:55
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Экономика

РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова

Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Дагестане за час произошло два землетрясения

На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил машину в кредит

Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Кино

Фильм Кантемира Балагова получил награду в Каннах

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга

Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Музыка

Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 16:06
Музыка

Сергей Лазарев расскажет о трагедиях на сцене и в личной жизни

Обновлено в 02:03
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Футбол

«ПСЖ» хочет избавиться от Паредеса

Как сообщает Le Parisien, парижане хотят укрепить среднюю линию футболистом оборонительного плана, но для этого им нужно продать одного из игроков.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

На церемонии присутствовало множество гостей, торжество состоялось в Киеве. В социальных сетях появились кадры праздника.
Обновлено 23 мая в 14:37
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии

Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Школьники и учителя отреагировали на инцидент во Владивостоке

Обновлено в 10:57
Хоккей

Сборная России в субботу сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено в 03:05
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Политика

МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым

"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Наука

В Австралии обнаружены грибы, выделяющие золото

Микроскопические грибы Fusarium oxysporum найдены в шахтах на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Административное здание эвакуировано в центре Москвы

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании на Новослободской улице в центре Москвы.
Обновлено в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное