Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru вчера в 20:49

Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.

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