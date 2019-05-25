Общество
Россияне массово променяли вино на пивоLenta.ru вчера в 20:49
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:33
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