Политика

«Не советовался». В Кремле назвали цель звонка Назарбаева ПутинуТелеканал 360° 08:04

Пресс-секретарь предположил, что этот звонок был «данью особым союзническим, дружественным отношениям двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина». Назарбаев ушел в отставку 19 марта 2019 года после почти 30-летнего управления Казахстаном.
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В Кремле заявили, что Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника

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Песков: Назарбаев не советовался с Путиным о кандидатуре преемника

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В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину

Lenta.ru07:13
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
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