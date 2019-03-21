Политика
«Не советовался». В Кремле назвали цель звонка Назарбаева ПутинуТелеканал 360° 08:04
Пресс-секретарь предположил, что этот звонок был «данью особым союзническим, дружественным отношениям двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина». Назарбаев ушел в отставку 19 марта 2019 года после почти 30-летнего управления Казахстаном.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:26
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Футбол
Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборной
Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности
Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Общество
Актер Алексей Панин признался в ненависти к России
Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Интернет
Facebook хранила без шифрования сотни миллионов паролей пользователей
Facebook хранила пароли 200-600 млн пользователей на внутренних серверах без шифрования в текстовых файлах.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60
Количество погибших при крушении парома на севере Ирака увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 11:27
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Зеленский отметил, что Украине необходимо вести наступление на "дипломатическом фронте".
Обновлено в 12:03
Футбол
Паредес: «Месси — лидер сборной Аргентины. Я постоянно учусь у него»
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, до недавнего времени выступавший за «Зенит», рассказал, как ему работается вместе с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси в национальной команде.
Обновлено в 09:26
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии
Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Спорт
Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Транспорт
Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Шепелев раскрыл правду об отцовстве Жемчугова из «Дома-2»
Обновлено в 08:44
Футбол
Маркизио рассказал о талантах Дибалы
Обновлено в 06:27
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Экономика
Правительство увеличило бюджет Росмолодежи в 7 раз
Бюджет Федерального агентства по делам молодежи увеличен с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей, заявила зампред правительства Татьяна Голикова.
Обновлено в 10:34
Единоборства
Мирко Крокоп провел первую тренировку после инсульта
Обновлено в 12:08
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме
В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29