Экономика
Не сливайтесь, да не судимы будетеКоммерсантъ 05:20
Эксперты отмечают, что рост произошел во многом за счет исков о нарушении прав акционеров при проведении сделок по слиянию и поглощению, которые максимально выросли в США.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Экономика
Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций
Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Арсенал» в гостях уступил «Эвертону»
Обновлено в 10:59
Здоровье
Россиян предупредили о начале сезона активности клещей
Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.
Обновлено в 10:03
Общество
Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Экономика
ПИФы демонстрируют неплохую доходность
Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Кино
Шестые «Трансформеры» остались без Майкла Бэя
Шестая часть может быть косвенно связана со спин-оффом «Трансформеров» — «Бамблби».
Обновлено в 10:00
Общество
Петербуржцы выстроились живым щитом вокруг сквера в Кузнечном переулке
Акция «Живой щит» говорит о «недопустимости застройки зеленого оазиса».
Обновлено в 07:27
Общество
В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы
Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
Обновлено в 08:14
Политика
В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.
Обновлено в 08:34
Политика
Матвиенко рассказала, как Путин уговаривал ее стать главой Петербурга
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала в интервью телеканалу «Россия 1» о своем отказе от предложения Владимира Путина стать губернатором Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:14
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В московском метро на красной ветке произошло задымление
Задымление произошло в тоннеле между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота».
Обновлено в 09:26
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Недвижимость
Цены на новостройки с начала года выросли
В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в новостройках выросла в России на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 05:51
Наука
Роботы научились читать эмоции человека
Обновлено вчера в 15:52
Кино
Джеки Чан отмечает 65-летний юбилей в прекрасной физической форме
Известному гонконгскому и голливудскому актёру, каскадёру, мастеру боевых искусств Джеки Чану сегодня исполнилось 65 лет.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США
По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.
Обновлено в 02:32
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Хоккей
СКА — ЦСКА 2:2 (2-й перерыв)
Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.
Обновлено в 10:41
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
Обновлено в 01:22
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Наконец-то! В Windows 10 можно будет отключать флешки без «безопасного извлечения»
Чтобы система успела завершить отложенную запись на внешнее устройство, необходимо было перед извлечением накопителя нажать кнопку «безопасное извлечение».
Обновлено в 04:15