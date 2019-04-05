Не сливайтесь, да не судимы будетеКоммерсантъ 05:20

Эксперты отмечают, что рост произошел во многом за счет исков о нарушении прав акционеров при проведении сделок по слиянию и поглощению, которые максимально выросли в США.

Не сливайтесь, да не судимы будете

Экономика Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.

Здоровье Россиян предупредили о начале сезона активности клещей Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.

Экономика ПИФы демонстрируют неплохую доходность Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.

Происшествия В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.

Общество ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.

Кино Шестые «Трансформеры» остались без Майкла Бэя Шестая часть может быть косвенно связана со спин-оффом «Трансформеров» — «Бамблби».

Общество В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.

Политика В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.

Политика Матвиенко рассказала, как Путин уговаривал ее стать главой Петербурга Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала в интервью телеканалу «Россия 1» о своем отказе от предложения Владимира Путина стать губернатором Санкт-Петербурга.

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Политика Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.

Недвижимость Цены на новостройки с начала года выросли В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в новостройках выросла в России на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Кино Джеки Чан отмечает 65-летний юбилей в прекрасной физической форме Известному гонконгскому и голливудскому актёру, каскадёру, мастеру боевых искусств Джеки Чану сегодня исполнилось 65 лет.

Армия и оружие Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.

Хоккей СКА — ЦСКА 2:2 (2-й перерыв) Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".