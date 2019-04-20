Наука
Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменцииMedikforum.ru 06:57
Терапии для избавления от деменции не существует. Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
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Общество
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Общество
Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
Обновлено в 10:26
Происшествия
Осипов осмотрел три сгоревших села в Забайкалье
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что приехала на ММКФ «не одна»
Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что приехала на Московский международный кинофестиваль «не одна».
Обновлено в 03:44
Здоровье
Во Владикавказе откроется противотуберкулезный диспансер
Современный медицинский комплекс — противотуберкулезный диспансер — начали строить в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского
Примечательно, что в субботу, 20 апреля, на Украине объявлен день тишины перед выборами, когда запрещена любая политическая агитация.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Индия возобновила программу разработки учебного самолёта HJT-36 Sitara
Индия возобновила программу создания реактивного учебного самолета расширенной летной подготовки HJT-36 Sitara.
Обновлено в 04:33
Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефть
Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации.
Обновлено в 10:55
Политика
В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»
Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Гаджеты
Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором
Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Транспорт
В Москве начался парад трамваев
Сергей Собянин поучаствовал в параде трамваев, который приурочен к 120-й годовщине запуска первого электрического трамвая в столице, о чем сообщается на официальном сайте градоначальника.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Как рассказывают работники отеля, Маркл явно понравилось бы такое прозвище, поскольку ей очень нравится останавливаться в этой гостинице.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Помимо прочего, Воронченко отметил, что украинские моряки хотят получить «конкретные ответы на конкретные вопросы», касающиеся национальной безопасности страны и дальнейшей судьбы военного флота.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Петербурге членов «Весны» задержали за акцию против военного призыва
Молодые люди устроили у военкомата на Воскресенской набережной акцию против военного призыва.
Обновлено в 08:41
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Кино
«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей
Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
Обновлено в 09:51
Авто
Компания IAT показала бронированный внедорожник Karlmann King
В рамках автосалона в Нью-Йорке китайский бренд IAT показал свой роскошный бронированный внедорожник Karlmann King, стоимость которого составляет 2 млн долларов.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Обновлено в 09:31
Общество
Жители Подмосковья убрали 160 тонн мусора на субботнике
Обновлено в 09:32
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций в ЕП
Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Обновлено в 09:06