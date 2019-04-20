Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменцииMedikforum.ru 06:57

Терапии для избавления от деменции не существует. Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.

Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции

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