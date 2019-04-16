Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение CretaРоссийская газета 08:20
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
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Новая Hyundai Creta получила гигантский дисплей, как у Tesla и двухуровневые фары
Новые автомобили02:32
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Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 15 судов
Обновлено в 08:25
Происшествия
Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии
Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Здоровье
Минздрав до конца года разработает модель «бережливой поликлиники»
В соответствие с поручением президента России, Минздрав уже разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе модель "бережливой поликлиники".
Обновлено в 03:16
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Обновлено в 05:02
Общество
В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову
Обновлено в 08:29
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03
Общество
Шнуров прокомментировал пожар в Нотр-Даме
Обновлено в 08:36
Футбол
РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.
Обновлено в 08:31
Общество
Россиянам разрешили собирать мох и камыш
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Политика
Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом
Обновлено вчера в 22:05
Авто
«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей
«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Политика
Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Энергетика
Замглавы Минэнерго: Эра нефти продлится еще 50-70 лет
Эра нефти продлится еще около 50-70 лет, или примерно до конца текущего века, и по этому поводу "не надо отчаиваться".
Обновлено в 07:24
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»
Обновлено в 09:15
Футбол
«Кардифф» уведомил ФИФА об отказе платить «Нанту» за Салу
"Кардифф Сити" заявил Международной федерации футбола (ФИФА), что не заплатит "Нанту" за аргентинского форварда Эмилиано Салу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Ливерпуль» хочет летом приобрести Зелиньски за 60 млн евро
Сообщается, что Ливерпуль готов заплатить за Зелиньски 60 миллионов евро. Однако Наполи постарается удержать 24-летнего поляка.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в разводе с мужем
Известная модель Светлана Бондарчук в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» заявила, что актриса Паулина Андреева не была причиной их расставания с мужем.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу
Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12