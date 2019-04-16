Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение CretaРоссийская газета 08:20

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.

Происшествия Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Здоровье Минздрав до конца года разработает модель «бережливой поликлиники» В соответствие с поручением президента России, Минздрав уже разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе модель "бережливой поликлиники".

Общество Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.

Происшествия Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.

Футбол РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.

Общество Россиянам разрешили собирать мох и камыш Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.

Авто Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.

Здоровье Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Авто «АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей «С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.

Политика Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.

Энергетика Замглавы Минэнерго: Эра нефти продлится еще 50-70 лет Эра нефти продлится еще около 50-70 лет, или примерно до конца текущего века, и по этому поводу "не надо отчаиваться".

Единоборства В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.

Футбол «Кардифф» уведомил ФИФА об отказе платить «Нанту» за Салу "Кардифф Сити" заявил Международной федерации футбола (ФИФА), что не заплатит "Нанту" за аргентинского форварда Эмилиано Салу, передает "Советский спорт".

Происшествия В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.

Футбол «Ливерпуль» хочет летом приобрести Зелиньски за 60 млн евро Сообщается, что Ливерпуль готов заплатить за Зелиньски 60 миллионов евро. Однако Наполи постарается удержать 24-летнего поляка.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в разводе с мужем Известная модель Светлана Бондарчук в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» заявила, что актриса Паулина Андреева не была причиной их расставания с мужем.