Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение CretaРоссийская газета 08:20

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
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«Плюс 200 000 рублей к цене»: Почему новое поколение Hyundai Creta не купят в России – соцсети

ВладТайм08:43

Представлена новая Hyundai Creta. Пока только для Китая

Daily-Motor.Ru03:26

В Шанхае представили обновлённый аналог кроссовера Hyundai Creta

Тарантас Ньюс06:30

Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения

AutoNews06:52

Новая Hyundai Creta — первые подробности

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Hyundai представил новое поколение Hyundai Creta

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Новая Hyundai Creta получила гигантский дисплей, как у Tesla и двухуровневые фары

Новые автомобили02:32
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Обновлено в 08:32
Происшествия

В Петербурге эвакуировали 15 судов

Обновлено в 08:25
Происшествия

Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Здоровье

Минздрав до конца года разработает модель «бережливой поликлиники»

В соответствие с поручением президента России, Минздрав уже разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе модель "бережливой поликлиники".
Обновлено в 03:16
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Обновлено в 05:02
Общество

В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову

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Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Свидетели дают показания против Кокорина и Мамаева: онлайн из суда

Обновлено в 05:21
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Обновлено в 06:03
Происшествия

Труп туриста, пропавшего 2 года назад, нашли прикованным к дереву

Обновлено в 09:22
Общество

Шнуров прокомментировал пожар в Нотр-Даме

Обновлено в 08:36
Футбол

РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.
Обновлено в 08:31
Общество

Россиянам разрешили собирать мох и камыш

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Политика

Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом

Обновлено вчера в 22:05
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Энергетика

Замглавы Минэнерго: Эра нефти продлится еще 50-70 лет

Эра нефти продлится еще около 50-70 лет, или примерно до конца текущего века, и по этому поводу "не надо отчаиваться".
Обновлено в 07:24
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Футбол

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Обновлено в 09:15
Футбол

«Кардифф» уведомил ФИФА об отказе платить «Нанту» за Салу

"Кардифф Сити" заявил Международной федерации футбола (ФИФА), что не заплатит "Нанту" за аргентинского форварда Эмилиано Салу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика

Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Футбол

«Ливерпуль» хочет летом приобрести Зелиньски за 60 млн евро

Сообщается, что Ливерпуль готов заплатить за Зелиньски 60 миллионов евро. Однако Наполи постарается удержать 24-летнего поляка.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в разводе с мужем

Известная модель Светлана Бондарчук в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» заявила, что актриса Паулина Андреева не была причиной их расставания с мужем.
Обновлено в 06:22
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В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу

Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
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Hyundai Creta
Кроссовер
Мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. В Индии продажи начались в июле 2015 года. Концепт автомобиля был представлен в апреле 2014 года. Модель основана на платформе Hyundai i20.
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