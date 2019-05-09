Происшествия

Не менее пяти человек пострадали из-за сильного ветра в МосквеРБК 12:28

Сильный дождь с градом, сопровождавшийся сильным ветром, привел к травмам нескольких человек в разных районах Москвы. По данным агентства «РИА Новости», ссылающегося на экстренные службы, пострадали десять человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Не менее пяти человек пострадали из-за сильного ветра в Москве

РБК12:28

Два человека пострадали при падении дерева на юго‑востоке Москвы

РИАМО11:26

Источник: число пострадавших из-за ветра в Москве возросло до 10

RT на русском11:43

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Коммерсантъ11:13

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

РИА Новости10:59

Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве

Интерфакс10:52

Восемь человек пострадали в Москве из-за падения деревьев

ТАСС11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Культура

Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине

Обновлено в 04:23
Общество

В городах России прошла акция «Бессмертный полк»

Самое массовое шествие прошло в Санкт-Петербурге, там к колонне «Бессмертного полка» присоединилось более миллиона человек, сообщил городской главк МВД.
Обновлено в 12:38
Общество

Ливень с градом обрушился на Екатеринбург в День Победы

9 мая на Екатеринбург обрушился ливень с градом, заставив празднующих горожан искать укрытие, пишет Ура.ру.
Обновлено в 12:05
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР

Обновлено в 04:17
Общество

Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде Победы

Обновлено в 10:45
Происшествия

На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись до десяти машин

На Новорижском шоссе в Подмосковье в четверг, 9 мая, произошло массовое ДТП: там столкнулись около десяти машин.
Обновлено в 12:27
Политика

В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам

В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Происшествия

На Украине возбуждено 5 уголовных дел из-за георгиевских ленточек

Речь идёт о статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».
Обновлено в 12:23
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Общество

В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика

"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Политика

С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы

Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Обновлено в 06:08
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Политика

В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция

Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Космос

РАН: Венера может быть обитаемой

Ученые из РАН предполагают, что Венера может быть обитаемой.
Обновлено в 03:29
ЖКХ

Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске пожаловались на счета за ЖКХ

Взрыв газа в одном из подъездов дома произошел 31 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 08:19
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Здоровье

Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы, прокомментировал акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 01:28
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное