Происшествия
Не менее пяти человек пострадали из-за сильного ветра в МосквеРБК 12:28
Сильный дождь с градом, сопровождавшийся сильным ветром, привел к травмам нескольких человек в разных районах Москвы. По данным агентства «РИА Новости», ссылающегося на экстренные службы, пострадали десять человек.
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Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Культура
Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине
Обновлено в 04:23
Общество
В городах России прошла акция «Бессмертный полк»
Самое массовое шествие прошло в Санкт-Петербурге, там к колонне «Бессмертного полка» присоединилось более миллиона человек, сообщил городской главк МВД.
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Общество
Ливень с градом обрушился на Екатеринбург в День Победы
9 мая на Екатеринбург обрушился ливень с градом, заставив празднующих горожан искать укрытие, пишет Ура.ру.
Обновлено в 12:05
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР
Обновлено в 04:17
Происшествия
На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись до десяти машин
На Новорижском шоссе в Подмосковье в четверг, 9 мая, произошло массовое ДТП: там столкнулись около десяти машин.
Обновлено в 12:27
Политика
В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам
В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Происшествия
На Украине возбуждено 5 уголовных дел из-за георгиевских ленточек
Речь идёт о статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».
Обновлено в 12:23
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика
"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Политика
С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы
Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Обновлено в 06:08
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Политика
В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция
Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Космос
РАН: Венера может быть обитаемой
Ученые из РАН предполагают, что Венера может быть обитаемой.
Обновлено в 03:29
ЖКХ
Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске пожаловались на счета за ЖКХ
Взрыв газа в одном из подъездов дома произошел 31 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы, прокомментировал акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00