Не менее пяти человек пострадали из-за сильного ветра в МосквеРБК 12:28

Сильный дождь с градом, сопровождавшийся сильным ветром, привел к травмам нескольких человек в разных районах Москвы. По данным агентства «РИА Новости», ссылающегося на экстренные службы, пострадали десять человек.

Не менее пяти человек пострадали из-за сильного ветра в Москве

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