Происшествия

Не менее пяти человек погибли в результате паводка в Иркутской областиVSE42 Новости 29 июня в 23:04

По меньшей мере, пять человек стали жертвами паводка в Иркутской области. Об этом глава МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину вечером в субботу, 29 июня, на совещании в Братске. По словам Зиничева, от стихии пострадали 353 человека, в том числе 32 ребенка.
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14 человек погибли при паводке в Иркутской области

АМИТЕЛвчера в 17:43

12 человек погибли из-за паводка в Иркутской области

Владивосток-Новостивчера в 12:54

Не менее пяти человек погибли в результате паводка в Иркутской области

VSE42 Новости29 июня в 23:04
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Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщается в официальном «твиттере» парижского клуба.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Наука

На дне обмелевшего водохранилища в Ираке найден древний дворец

Древний дворец найден на восточном побережье Тигра в мухафазе Дахук, сообщается на сайте Тюбингенского университета.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Экономика

В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Происшествия

Выжившему участнику банды ГТА добавили 20 лет к пожизненному

Московский областной суд вынес приговор Хазратхону Додохонову — единственному выжившему после попытки побега участнику банды ГТА.
Обновлено в 06:25
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Танковая атака в Триполи попала на видео

Обновлено вчера в 12:34
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Футбол

УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
Обновлено в 05:33
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:09
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Возросло число жертв наводнения в Иркутской области

На сегодняшний день в Иркутской области в зоне наводнения находятся 83 населенных пункта, в которых проживало почти 33 тыс. человек, которые были эвакуированы.
Обновлено вчера в 05:24
Экономика

Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда

В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Кино

Джейк Джилленхол считает свою роль в «Принце Персии» ошибкой

Актёр Джейк Джилленхол признался, что роль в фильме «Принц Персии: Пески времени» была ошибкой.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

В центре Москвы найден клад эпохи Николая II

Московские археологи нашли крупный клад времен Николая II в самом центре столицы.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Влад Топалов потерял костюм за два дня до свадьбы с Региной Тодоренко

Влад Топалов потерял свадебный костюм за два дня до бракосочетания с Региной Тодоренко.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за России

Обновлено вчера в 13:30
Транспорт

В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов

В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35

Обновлено вчера в 16:24
Футбол

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»

Обновлено в 05:39
Происшествия

Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте

Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета

Обновлено вчера в 14:26
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Иркутская область
Область в России
Субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Образована 26 сентября 1937 года при разделении Восточно-Сибирской области РСФСР на Иркутскую и Читинскую области.
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