Происшествия
Не менее пяти человек погибли в результате паводка в Иркутской областиVSE42 Новости 29 июня в 23:04
По меньшей мере, пять человек стали жертвами паводка в Иркутской области. Об этом глава МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину вечером в субботу, 29 июня, на совещании в Братске. По словам Зиничева, от стихии пострадали 353 человека, в том числе 32 ребенка.
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