Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во ФлоридеИнтерфакс 17:33

Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в городе Себринг во Флориде, сообщил телеканал CNN в четверг.

Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде

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