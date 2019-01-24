Происшествия
Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во ФлоридеИнтерфакс 17:33
Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в городе Себринг во Флориде, сообщил телеканал CNN в четверг.
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Происшествия
Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца
Обновлено в 08:44
Происшествия
СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Путин выразил соболезнования Турции после гибели моряков в Черном море
Обновлено в 10:12
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Происшествия
В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона
Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании "батальон им. Н. Челебиджихана", который был задержан сегодня утром.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В США арестовали медбрата по делу женщины, забеременевшей в коме
Медбрат арестован в США по громкому делу женщины, которая родила ребенка в больнице, несмотря на то, что уже много лет находится в вегетативном состоянии, сообщил шеф полиции города Финикс в Аризоне Джери Уильямс.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Школу в Магаданской области проверят после видео об избиении детей
На сайте одной из телевизионных компаний Магадана 23 января появился видеосюжет о неправомерных действиях директора общеобразовательной школы в селе Тахтоямск Ольского ГО.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Суд обязал Алека Болдуина пройти курсы по управлению гневом
Отмечается, что суд обязал Болдуина пройти занятия по управлению гневом, а также выплатить $120.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга
В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Полиция открыла огонь по жилым домам в Ла-Гуайре
Полицейские стреляют по жилым домам в одном из районов города Ла-Гуайра, столицы венесуэльского штата Варгас, есть пострадавшие.
Обновлено в 17:42
Происшествия
На Сахалине эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Обновлено в 20:39
Происшествия
Спасатели считают, что Сала и пилот самолета могут дрейфовать на плоту
Полиция Гернси, ведущая поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой на борту, рассказала, что спасатели рассматривают четыре версии произошедшего.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Адвокат Кокорина считает, что СМИ усугубляют вину футболистов
Адвокат футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова выразила мнение, что публикации в СМИ усугубляют реальную вину ее подзащитного и игрока "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Задержанную в США иранскую журналистку освободили
Журналистка иранского телеканала Press-TV Марзие Хашеми, которая была ранее задержана в США, освобождена.
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Женеве у консульства США произошел взрыв
Взрыв газа произошел в среду в одном из ресторанов Женевы неподалеку от консульства США.
Обновлено в 12:21