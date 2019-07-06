По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press. Данных о погибших нет, отмечается, что ранение двоих пострадавших очень серьезные.

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Происшествия В Мексике задержали группу россиян Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.

Политика Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Происшествия Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.

Происшествия Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.

Футбол Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Египет — ЮАР.

Авто Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.

Общество Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Кино Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.

Политика Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Общество Кириенко предложил участникам «Территории смыслов» реальные задачи Участники первой смены молодежного образовательного форума «Территория смыслов» примут участие в обсуждении новых проектов организации «Россия — страна возможностей».

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Авто Составили рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.

Политика В Иране пригрозили захватом британского танкера Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».

Армия и оружие Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Авто УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Общество «Ленинград» обвинили в распространении импотенции Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.

Музыка Амстердам отказался проводить Евровидение-2020 Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.