Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во ФлоридеИнтерфакс 13:52

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press. Данных о погибших нет, отмечается, что ранение двоих пострадавших очень серьезные.
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Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

РБК14:03

По меньшей мере 20 человек получили ранения при взрыве в городе Плантейшн во Флориде

Эхо Москвы14:00

Мощный взрыв газа произошёл во Флориде

RT на русском13:57

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

Интерфакс13:52

Взрыв в пригороде Майами: обломки ТЦ разбросало на сотню метров

Вести.Ru13:35

Опубликовано видео с места взрыва во Флориде

РИА Новости14:25

NBC: во Флориде не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре

ТАСС13:58
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«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России

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«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено вчера в 10:00
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МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

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Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Происшествия

В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
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Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
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Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол

В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.
Обновлено в 11:54
Футбол

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун

Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Египет — ЮАР.
Обновлено в 13:51
Авто

Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам

Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 12:15
Кино

Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Политика

Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Общество

Кириенко предложил участникам «Территории смыслов» реальные задачи

Участники первой смены молодежного образовательного форума «Территория смыслов» примут участие в обсуждении новых проектов организации «Россия — страна возможностей».
Обновлено в 07:32
Футбол

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»

Обновлено в 13:01
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Подозреваемый в экстремизме задержан в Челябинской области

Обновлено в 07:22
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено вчера в 12:52
Футбол

Семак: не могу сказать, что «Локомотив» и «Зенит» выглядели прилично

«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично.
Обновлено в 14:36
Авто

Составили рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Политика

В Иране пригрозили захватом британского танкера

Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Авто

УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено в 09:07
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено в 10:53
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

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Обновлено вчера в 06:37
Общество

Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
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