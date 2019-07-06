Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во ФлоридеИнтерфакс 13:52
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press. Данных о погибших нет, отмечается, что ранение двоих пострадавших очень серьезные.
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Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
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Обновлено вчера в 23:15
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
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Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
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Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Участники первой смены молодежного образовательного форума «Территория смыслов» примут участие в обсуждении новых проектов организации «Россия — страна возможностей».
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Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
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Футбол
Семак: не могу сказать, что «Локомотив» и «Зенит» выглядели прилично
«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично.
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Авто
Составили рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
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Армия и оружие
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
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УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.
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Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
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Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
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Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20