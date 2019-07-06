Происшествия
Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центреТАСС 15:28
Власти штата Флорида выясняют причины взрыва в торговом центре в городе Плантейшн, где пострадали от 15 до 20 человек. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции заместитель начальника службы пожарной охраны города Джоэл Гордон, трансляцию вел телеканал ABC.
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