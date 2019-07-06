с чего всё началось

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press. Данных о погибших нет, отмечается, что ранение двоих пострадавших очень серьезные.

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

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