По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press. Данных о погибших нет, отмечается, что ранение двоих пострадавших очень серьезные.

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

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