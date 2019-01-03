Армия и оружие
Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии
Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в СирииИзвестия14:54
Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами по деревне Шаафа на юго-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA. Инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия14:54
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Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе
Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено в 13:29
Политика
Болсонару допустил размещение военной базы США на территории Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие военной базы США на территории южноамериканской страны.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии
США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 16:48
Космос
Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны
Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в 05:26 по московскому времени китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» осуществила мягкую посадку в кратере Карман на обратной стороне Луны.
Обновлено в 03:10
Политика
На Украине задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла
"Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:52
Политика
Помпео заявил о планах США продолжить переговоры с Россией по ДРСМД
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Россией возвращения в рамки договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:50
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено вчера в 18:18
Космос
Уфолог из Тайваня доказал существование инопланетян
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг проанализировал данные приложения, которое позволяет просматривать околоземное космическое пространство и обнаружил там большую «базу инопланетян».
Обновлено в 17:32
Политика
Украина вновь направит военные корабли через Керченский пролив
Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей, сообщил советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 18:51
Общество
В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber
Ещё в сентябре и декабре 2018 года суд указывал, что правом на таксомоторные перевозки пассажиров в городе обладают только те водители, которые получают соответствующую лицензию и устанавливают значки такси.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, которое произошло после взрыва газа, закончена.
Обновлено в 09:15
Политика
Депутат Рады грубо прокомментировал запрет украинцам голосовать в России
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что страной "правят дебилы", комментируя закрытие всех заграничных избирательных участков на территории России.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Свердловской области два ребенка погибли в ДТП
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин в Свердловской области, в их числе двое детей.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Политика
Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США
Лидер демократической партии США Нэнси Пелоси заняла пост спикера палаты представителей в конгрессе.
Обновлено в 14:00
Общество
В Таиланде люди покидают дома из-за приближающегося урагана «Пабук»
Обновлено в 17:23
Космос
Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС
Самый длительный до сих пор полет корабля "Союз" был совершен на МКС в 2006-2007 годах.
Обновлено в 02:12
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение
В четверг утром на территории Елизовского района Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.
Обновлено вчера в 20:57
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Адвокат обвиненного в шпионаже американца сообщил о его аресте
Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы гражданина США Пола Уилана, сообщил о том, что обжаловал его арест.
Обновлено в 10:46
Экономика
Белый дом оценил потери экономики США от шатдауна
«По нашим оценкам, ВВП в первом квартале текущего года может снизиться примерно на одну десятую часть процента, если ситуация [с бюджетом] будет решена в ближайшие несколько дней», — сказал Хассет.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Znak.com: источник в ФСБ подтвердил версию о теракте в Магнитогорске
Источники ФСБ в Москве подтвердили версию о террористическом акте, который послужил причиной обрушения дома, взрыва маршрутки и выстрелов в Магнитогорске.
Обновлено в 05:59
Политика
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры
Стало известно, что в администрации украинского президента дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды с целью прекращения аренды помещений общинами канонической Украинской православной церковью.
Обновлено в 10:03
Культура
Скончалась заслуженная артистка России Райна Праудина
На официальном сайте театра «У Никитских ворот» появилось печальное сообщение о смерти заслуженной артистки России, народной артистки Латвии Райны Праудиной.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ
Обновлено в 16:54
Гаджеты
Qualcomm внесла обеспечительный платеж для запрета iPhone 7 в Германии
Поставщик чипов для мобильных телефонов Qualcomm внес обеспечительный платеж в размере €1,34 млрд, необходимый для вступления в силу решения суда о запрете продаж в Германии iPhone 7 и iPhone 8. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес
Криса Кельми похоронят без публичной церемонии прощания
Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил, что родственники певца Криса Кельми приняли решение похоронить его без публичной церемонии прощания.
Обновлено в 11:46