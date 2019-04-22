Экономика

Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемыИзвестия 20 апреля в 17:01

Под разными брендами сегодня в 40 регионах работает более 150 таких фирм. По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард. А Центробанк уже подготовил проект поправок в Гражданский кодекс, которые отрегулируют рынок возвратного лизинга.
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В ОНФ разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов»

Банки.ру05:31

Центробанк изменит работу автоломбардов, которые занимаются возвратным лизингом

Комсомольская правда04:31

Эксперты ОНФ разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов», которые обманным путем лишают граждан имущества

Общероссийский Народный Фронт03:36

Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы

Известия20 апреля в 17:01
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Происшествия

Расчленивший с 12-летней подругой парня каннибал скончался

Питерский каннибал, убивший и расчленивший парня в поселке Новинка Кировского района, умер в начале февраля.
Обновлено в 04:48
Космос

Григорий Распутин вернётся в Россию и устроит «кровавую Пасху»: «Безумный Монах» оказался пришельцем с Нибиру

Обновлено вчера в 06:59
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Здоровье

Очаг кори нашли в школе на Бестужевской улице

Роспотребнадзор ведет проверку по факту очага кори, который в конце прошлой недели обнаружился в одной из самых крупных школ Калининского района Петербурга.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Политика

Команда Зеленского напомнила Белоруссии про «общие риски»

Член команды Владимира Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал, как будут выстраиваться отношения между Украиной и Белоруссией при новом президенте.
Обновлено в 06:41
Спорт

Загитова восхитила зрителей выступлением с собакой

Выступление состоялось на прошедших выходных в Краснодаре. Во время шоу Загитова вывела на лед свою собаку Масару.
Обновлено в 05:26
Политика

Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Порошенко удалось победить в Львовской области. Свои поздравления с победой Зеленскому направил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 02:13
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе

Обновлено в 05:59
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика

Поклонская: Крым останется российским при любом президенте Украины

Обновлено в 00:53
Происшествия

В Кабардино-Балкарии на свалке обнаружили тело младенца

Следователи выясняют обстоятельства смерти младенца в Кабардино-Балкарии, которого обнаружили на мусорной свалке.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

Обновлено в 06:32
Политика

Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян

Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.
Обновлено в 06:43
Политика

Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского

Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 03:23
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
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