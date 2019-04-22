Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемыИзвестия 20 апреля в 17:01

Под разными брендами сегодня в 40 регионах работает более 150 таких фирм. По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард. А Центробанк уже подготовил проект поправок в Гражданский кодекс, которые отрегулируют рынок возвратного лизинга.

Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы

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