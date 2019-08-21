Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

По данным на 1 июля 2019 года, следует из расчетов ОКБ, таких заемщиков в России было 9,09 млн человек, то есть 15,7% от всех должников банков. Как пояснили «Известиям» в бюро, этот показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы.

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