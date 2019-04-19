Политика

Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмомРИА Новости вчера в 08:06

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмом, показатели экономического развития региона выросли в разы.
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Не до санкций: как проходит второй день ЯМЭФ

РИА Новости Крымвчера в 09:58

Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмом

РИА Новостивчера в 08:06

К Крыму возрастает инвестиционный интерес, — Козак

КИАвчера в 07:48
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Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
ЖКХ

«Крысы выживут нас»: мэрия придвинет мусорные баки к домам ярославцам

Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке

Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Иск с требованием отменить регистрацию Зеленского в качестве кандидата в президенты поступил в суд всего за несколько часов до начала второго тура выборов на Украине.
Обновлено в 18:06
Футбол

Дзюба сравнил эмоции от победы над «Краснодаром» с чемпионатом мира

Обновлено в 18:16
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Хоккей

Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»

"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Наука

В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено вчера в 04:03
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено в 14:55
Происшествия

В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН

Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Общество

245 тысяч петербуржцев приняли участие в весеннем субботнике

В общегородском весеннем субботнике, который прошел сегодня в Санкт-Петербурге, приняли участие около 245 человек, сообщают в Смольном.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Общество

В мире не хватает 23 млн женщин

Обновлено в 05:53
Наука

Исследователи выяснили, кто построил Стоунхендж

Обновлено вчера в 03:34
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Экономика

Фабрика деревянной игрушки Пермского края начнет поставки в Сингапур, Германию и Италию

Фабрика деревянной игрушки в городе Краснокамск Пермского края начнет тестовые поставки продукции в Сингапур, Италию и Германию.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Футбол

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:39
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Общество

В Москве проходит акция «Библионочь»

В Москве стартовала ежегодная акция "Библионочь".
Обновлено в 12:57
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено в 19:40
Происшествия

В Лондоне задержали более 500 участников экологической акции протеста

Обновлено 18 апреля в 16:49
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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