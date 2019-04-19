Политика
Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмомРИА Новости вчера в 08:06
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмом, показатели экономического развития региона выросли в разы.
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Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем
Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
ЖКХ
«Крысы выживут нас»: мэрия придвинет мусорные баки к домам ярославцам
Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке
Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Политика
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Иск с требованием отменить регистрацию Зеленского в качестве кандидата в президенты поступил в суд всего за несколько часов до начала второго тура выборов на Украине.
Обновлено в 18:06
Музыка
Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой
Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Хоккей
Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»
"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Наука
В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток
В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН
Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Общество
245 тысяч петербуржцев приняли участие в весеннем субботнике
В общегородском весеннем субботнике, который прошел сегодня в Санкт-Петербурге, приняли участие около 245 человек, сообщают в Смольном.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Общество
В мире не хватает 23 млн женщин
Обновлено в 05:53
Наука
Исследователи выяснили, кто построил Стоунхендж
Обновлено вчера в 03:34
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Экономика
Фабрика деревянной игрушки Пермского края начнет поставки в Сингапур, Германию и Италию
Фабрика деревянной игрушки в городе Краснокамск Пермского края начнет тестовые поставки продукции в Сингапур, Италию и Германию.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Футбол
«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:39
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
В Москве проходит акция «Библионочь»
В Москве стартовала ежегодная акция "Библионочь".
Обновлено в 12:57
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено в 19:40
Происшествия
В Лондоне задержали более 500 участников экологической акции протеста
Обновлено 18 апреля в 16:49