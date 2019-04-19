Не до санкций: как проходит второй день ЯМЭФРИА Новости Крым вчера в 09:58

Как проходит второй день ЯМЭФ-2019 – смотрите на видео РИА Новости Крым.

Не до санкций: как проходит второй день ЯМЭФ

Транспорт Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.

Происшествия В Омске двое детей утонули, провалившись под лед Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.

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Происшествия Полицейские устроили массовую драку в московском баре Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.

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