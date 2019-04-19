Политика
Не до санкций: как проходит второй день ЯМЭФРИА Новости Крым вчера в 09:58
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Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Политика
Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»
Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 11:42
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено в 13:18
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч 24 тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Краснодара» в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 13:00
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Обновлено в 12:59
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Во Франции прошла 23-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:37
Культура
Петербуржцев приглашают на «Фестиваль света»
Обновлено в 11:56
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Технологии
Остановивший вирус WannaCry признался в создании другого вируса
IT-специалист из Великобритании Маркус Хатчинс, остановивший в 2017 году распространение глобального вируса WannaCry, признал вину в создании и распространении вируса Kronos.
Обновлено в 14:07
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 13:47
Футбол
«Бавария» обыграла «Вердер», «Аугсбург» разгромил «Штутгарт»
"Бавария" в матче 30-го тура чемпионата Германии обыграла "Вердер" со счетом 1:0. Единственный гол забил Никлас Зюле.
Обновлено в 11:24
Футбол
Кононов назвал «Спартак» самым популярным клубом в России
Наставник призвал фанатов поддерживать столичную команду. "Спартак" — самый титулованный и популярный клуб в России.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт
Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Интернет
Microsoft прекратит поддерживать Windows 8 в этом году
Компания Microsoft прекратит возможность добавления новых приложений для операционной системы Windows 8 в магазин приложений Microsoft Store уже c этого года.
Обновлено в 09:39