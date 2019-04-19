Политика

Не до санкций: как проходит второй день ЯМЭФРИА Новости Крым вчера в 09:58

Как проходит второй день ЯМЭФ-2019 – смотрите на видео РИА Новости Крым.
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Не до санкций: как проходит второй день ЯМЭФ

РИА Новости Крымвчера в 09:58

Козак заявил, что в будущее Крыма можно смотреть с оптимизмом

РИА Новостивчера в 08:06

К Крыму возрастает инвестиционный интерес, — Козак

КИАвчера в 07:48
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Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Единоборства

Боец ММА Султан Алиев заявил о завершении спортивной карьеры

Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 12:43
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Политика

Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»

Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 11:42
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено в 13:18
Футбол

«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч 24 тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Краснодара» в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Обновлено в 12:59
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Во Франции прошла 23-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:37
Культура

Петербуржцев приглашают на «Фестиваль света»

Обновлено в 11:56
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 12:36
Технологии

Остановивший вирус WannaCry признался в создании другого вируса

IT-специалист из Великобритании Маркус Хатчинс, остановивший в 2017 году распространение глобального вируса WannaCry, признал вину в создании и распространении вируса Kronos.
Обновлено в 14:07
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью

Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 10:31
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Футбол

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Обновлено в 13:55
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 13:47
Футбол

«Бавария» обыграла «Вердер», «Аугсбург» разгромил «Штутгарт»

"Бавария" в матче 30-го тура чемпионата Германии обыграла "Вердер" со счетом 1:0. Единственный гол забил Никлас Зюле.
Обновлено в 11:24
Футбол

Кононов назвал «Спартак» самым популярным клубом в России

Наставник призвал фанатов поддерживать столичную команду. "Спартак" — самый титулованный и популярный клуб в России.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт

Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Интернет

Microsoft прекратит поддерживать Windows 8 в этом году

Компания Microsoft прекратит возможность добавления новых приложений для операционной системы Windows 8 в магазин приложений Microsoft Store уже c этого года.
Обновлено в 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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