Политика

«Не будет даже сантехников»: депутат Рады заявил об угрозе миграции
РИА Новости
13:53

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил, что из-за трудовой миграции Украина может столкнуться с острой нехваткой кадров.
РИА Новости13:53

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Депутат Рады: Из-за трудовой миграции Украина останется без сантехников

Комсомольская правда17:40

Депутат Рады спрогнозировал нехватку кадров на Украине

Газета.Ru14:57

«Не будет даже сантехников»: депутат Рады напугал коллег миграцией

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В раде заявили об опасном оттоке населения Украины

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Киев обеспокоен опасным оттоком населения Украины

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«Некем заменить сантехника»: в Раде заявили об угрозе миграции

ТК Звезда14:18

«Не будет даже сантехников»: депутат Рады заявил об угрозе миграции

РИА Новости13:53
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Происшествия

Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве

Обновлено в 20:15
Космос

SpaceX проведет масштабные сокращения

Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 21:41
Происшествия

В Якутске один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Якутии.
Обновлено в 21:01
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Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр

Обновлено в 22:11
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WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года

Обновлено в 07:03
Происшествия

16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Культура

Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»

Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено в 09:14
Общество

В России уже продаются упаковки с девятью яйцами

Обновлено в 02:04
Спорт

Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана

Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Обновлено в 17:12
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".
Обновлено в 12:17
Музыка

Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:28
Происшествия

В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов»

В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.
Обновлено в 20:47
Энергетика

Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции

Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Происшествия

В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Космос

Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны

В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Политика

Американского конгрессмена не пустили на заседание с пивом

Демократа Джо Каннингема, впервые избранного в конгресс США, не пустили в зал заседаний с упаковкой из шести бутылок пива.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Финансы

Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Политика

Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено в 14:19
Политика

Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch

Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.
Обновлено в 10:22
Спорт

Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Обновлено в 10:07
Общество

На птицефабрике объяснили появление в России упаковок с девятью яйцами

Обновлено в 04:52
Политика

Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой

Обновлено в 20:12
Армия и оружие

Военным могут разрешить сбивать гражданские самолеты в России

В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 05:06
Спорт

Как Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу

Обновлено в 15:38
Общество

В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам

По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
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В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Обновлено в 07:39
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Евгений Юрьевич Рыбчинский
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.
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