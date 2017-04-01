Религия
Православные отмечают Страстную пятницуИнтерфакс 02:57
Православные верующие 26 апреля отмечают Великую, или Страстную, пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и конец земной жизни Иисуса Христа.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
На четверг и пятницу приходятся самые главные события и службы Страстной недели
Вести.Ruвчера в 10:15
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:38
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".
Обновлено в 03:37
Политика
Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса
Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина скончался в психиатрической клинике
Обновлено в 03:44
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Рубан покинул Украину, пишут СМИ
Глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, обвиняемый в подготовке теракта в Киеве, покинул территорию Украины, сообщает в пятницу агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:48
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Футбол
Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»
Обновлено вчера в 13:41
Космос
В РКК «Энергия» разработали новую схему сближения с МКС
«По мнению специалистов-баллистиков РКК "Энергия", реализовать одновитковую схему сближения возможно уже через 2-3 года», – говорится в сообщении на сайте корпорации.
Обновлено в 03:16
Экономика
Минфин нашел новый способ поддержки ВЭБа для реализации нацпроектов
Правительство утвердило право Минфина размещать средства федерального бюджета на депозиты в госкорпорации ВЭБ.РФ на срок больше года, следует из постановления правительства от 22 апреля.
Обновлено в 01:24
Политика
Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа
Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Экс-селекционер «Краснодара» — об Игнатьеве: «Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире»
Обновлено в 02:56
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Люцифер»
Обновлено вчера в 23:42
Политика
ПФР: Жители Донбасса смогут получать российские пенсии
Жителям ДНР и ЛНР, которые получили паспорта РФ и переехали в Россию, пенсии будут выплачиваться в общем порядке, согласно законодательству.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»
Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Хоккей
«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
Обновлено в 03:22
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48